https://sputnikarabic.ae/20231204/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-توسع-هجماتها-على-المستشفيات-والمدنيين-في-غزة-صور-وفيديو-1083755924.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T22:15+0000
2023-12-04T22:15+0000
2023-12-04T22:16+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
22:15 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 22:16 GMT 04.12.2023)
يتبع
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا لتلك للمستشفيات كملاذ أخير.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات القتلى في قصف على مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.
الجديد أولاًالقديم أولاً
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مقتل عسكريين اثنين، وإصابة اثنين آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "خلال القتال الذي تخوضه مجموعة القتال التابعة للواء 401 في شمال قطاع غزة، دخل مقاتلو الكتيبة 601 إلى المبنى حيث اشتبكوا بداخله مع مخربي حماس الذين أطلقوا النار باتجاههم".
وأوضح أنه: "خلال المعركة التي دارت داخل المبنى، قُتل الجندي (احتياط) بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران بجروح".