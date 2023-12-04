تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال معارك شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مقتل عسكريين اثنين، وإصابة اثنين آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "خلال القتال الذي تخوضه مجموعة القتال التابعة للواء 401 في شمال قطاع غزة، دخل مقاتلو الكتيبة 601 إلى المبنى حيث اشتبكوا بداخله مع مخربي حماس الذين أطلقوا النار باتجاههم".

وأوضح أنه: "خلال المعركة التي دارت داخل المبنى، قُتل الجندي (احتياط) بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران بجروح".