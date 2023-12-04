https://sputnikarabic.ae/20231204/جندي-أوكراني-مخمور-يقود-مدرعة-بجنودها-إلى-موقع-روسي-ويوقعهم-أسرى-1083738716.html
جندي أوكراني مخمور يقود مدرعة بجنودها إلى موقع روسي ويوقعهم أسرى
جندي أوكراني مخمور يقود مدرعة بجنودها إلى موقع روسي ويوقعهم أسرى
وقع جندي البحرية الأوكرانية، ألكسندر غلياديل، في الأسر بسبب خطأ سائق مخمور من القوات المسلحة الأوكرانية، إذ أحضر السائق عن طريق الخطأ مجموعة من مشاة البحرية... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T12:51+0000
2023-12-04T12:51+0000
2023-12-04T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الجندي الأسير لوسائل إعلام روسية: "تم نقلنا إلى مواقعنا في منطقة نوفومايورسكي، في 10 سبتمبر(ايلول الماضي) حوالي منتصف الليل. كانت مهمتنا هي الجلوس في خندق في منطقة محايدة والحفاظ على الدفاع حتى لا يسيطر الروس على هذا الخندق. جلسنا هناك ليلا ونهارا، ثم وصلت المدرعة "بي إم بي-1"، ونقلنا عليها أحد القتلى وجريحين اثنين، وركبنا للذهاب إلى نقطة النشر الدائمة، لكن سائق المدرعة كان مخمورا. إنه نسي الطريق وأوصلنا إلى المواقع الروسية".ووفقًا للجندي الأوكراني، وقبل أيام قليلة، قام ذات السائق بإحضار مجموعة من القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى حقل ألغام، إذ قُتل خمسة جنود أوكرانيين أثناء نزولهم من المركبة.تمت تعبئة ألكسندر غلياديل، من منطقة جيتومير. قام موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني، بالقبض على الرجل عندما كان متوجهًا إلى موقع بناء حيث كان يعمل فيه كعامل. وفقًا لغلياديل، تم الاحتفاظ به أولًا في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، ثم تم إرساله إلى ساحة تدريب بالقرب من لفوف، ثم للتدرب في بريطاينا. واعترف جندي البحرية الأوكرانية، بأن مهارات الرماية المكتسبة في الخارج كانت عديمة الفائدة في القتال الحقيقي.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-بلغت-نحو-300-عسكري-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083736521.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جندي أوكراني مخمور يقود مدرعة بجنودها إلى موقع روسي ويوقعهم أسرى
12:51 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 04.12.2023)
وقع جندي البحرية الأوكرانية، ألكسندر غلياديل، في الأسر بسبب خطأ سائق مخمور من القوات المسلحة الأوكرانية، إذ أحضر السائق عن طريق الخطأ مجموعة من مشاة البحرية إلى المواقع العسكرية الروسية.
وقال الجندي الأسير لوسائل إعلام روسية: "تم نقلنا إلى مواقعنا في منطقة نوفومايورسكي، في 10 سبتمبر(ايلول الماضي) حوالي منتصف الليل. كانت مهمتنا هي الجلوس في خندق في منطقة محايدة والحفاظ على الدفاع حتى لا يسيطر الروس على هذا الخندق. جلسنا هناك ليلا ونهارا، ثم وصلت المدرعة "بي إم بي-1"، ونقلنا عليها أحد القتلى وجريحين اثنين، وركبنا للذهاب إلى نقطة النشر الدائمة، لكن سائق المدرعة كان مخمورا. إنه نسي الطريق وأوصلنا إلى المواقع الروسية".
ووفقًا للجندي الأوكراني، وقبل أيام قليلة، قام ذات السائق بإحضار مجموعة من القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى حقل ألغام، إذ قُتل خمسة جنود أوكرانيين أثناء نزولهم من المركبة.
تمت تعبئة ألكسندر غلياديل، من منطقة جيتومير. قام موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني، بالقبض على الرجل عندما كان متوجهًا إلى موقع بناء حيث كان يعمل فيه كعامل. وفقًا لغلياديل، تم الاحتفاظ به أولًا في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، ثم تم إرساله إلى ساحة تدريب بالقرب من لفوف، ثم للتدرب في بريطاينا. واعترف جندي البحرية الأوكرانية، بأن مهارات الرماية المكتسبة في الخارج كانت عديمة الفائدة في القتال الحقيقي.