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صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/جندي-أوكراني-مخمور-يقود-مدرعة-بجنودها-إلى-موقع-روسي-ويوقعهم-أسرى-1083738716.html
جندي أوكراني مخمور يقود مدرعة بجنودها إلى موقع روسي ويوقعهم أسرى
جندي أوكراني مخمور يقود مدرعة بجنودها إلى موقع روسي ويوقعهم أسرى
وقع جندي البحرية الأوكرانية، ألكسندر غلياديل، في الأسر بسبب خطأ سائق مخمور من القوات المسلحة الأوكرانية، إذ أحضر السائق عن طريق الخطأ مجموعة من مشاة البحرية... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T12:51+0000
2023-12-04T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الجندي الأسير لوسائل إعلام روسية: "تم نقلنا إلى مواقعنا في منطقة نوفومايورسكي، في 10 سبتمبر(ايلول الماضي) حوالي منتصف الليل. كانت مهمتنا هي الجلوس في خندق في منطقة محايدة والحفاظ على الدفاع حتى لا يسيطر الروس على هذا الخندق. جلسنا هناك ليلا ونهارا، ثم وصلت المدرعة "بي إم بي-1"، ونقلنا عليها أحد القتلى وجريحين اثنين، وركبنا للذهاب إلى نقطة النشر الدائمة، لكن سائق المدرعة كان مخمورا. إنه نسي الطريق وأوصلنا إلى المواقع الروسية".ووفقًا للجندي الأوكراني، وقبل أيام قليلة، قام ذات السائق بإحضار مجموعة من القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى حقل ألغام، إذ قُتل خمسة جنود أوكرانيين أثناء نزولهم من المركبة.تمت تعبئة ألكسندر غلياديل، من منطقة جيتومير. قام موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني، بالقبض على الرجل عندما كان متوجهًا إلى موقع بناء حيث كان يعمل فيه كعامل. وفقًا لغلياديل، تم الاحتفاظ به أولًا في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، ثم تم إرساله إلى ساحة تدريب بالقرب من لفوف، ثم للتدرب في بريطاينا. واعترف جندي البحرية الأوكرانية، بأن مهارات الرماية المكتسبة في الخارج كانت عديمة الفائدة في القتال الحقيقي.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-بلغت-نحو-300-عسكري-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083736521.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جندي أوكراني مخمور يقود مدرعة بجنودها إلى موقع روسي ويوقعهم أسرى

12:51 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 04.12.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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وقع جندي البحرية الأوكرانية، ألكسندر غلياديل، في الأسر بسبب خطأ سائق مخمور من القوات المسلحة الأوكرانية، إذ أحضر السائق عن طريق الخطأ مجموعة من مشاة البحرية إلى المواقع العسكرية الروسية.
وقال الجندي الأسير لوسائل إعلام روسية: "تم نقلنا إلى مواقعنا في منطقة نوفومايورسكي، في 10 سبتمبر(ايلول الماضي) حوالي منتصف الليل. كانت مهمتنا هي الجلوس في خندق في منطقة محايدة والحفاظ على الدفاع حتى لا يسيطر الروس على هذا الخندق. جلسنا هناك ليلا ونهارا، ثم وصلت المدرعة "بي إم بي-1"، ونقلنا عليها أحد القتلى وجريحين اثنين، وركبنا للذهاب إلى نقطة النشر الدائمة، لكن سائق المدرعة كان مخمورا. إنه نسي الطريق وأوصلنا إلى المواقع الروسية".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:36 GMT
ووفقًا للجندي الأوكراني، وقبل أيام قليلة، قام ذات السائق بإحضار مجموعة من القوات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى حقل ألغام، إذ قُتل خمسة جنود أوكرانيين أثناء نزولهم من المركبة.
تمت تعبئة ألكسندر غلياديل، من منطقة جيتومير. قام موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني، بالقبض على الرجل عندما كان متوجهًا إلى موقع بناء حيث كان يعمل فيه كعامل. وفقًا لغلياديل، تم الاحتفاظ به أولًا في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، ثم تم إرساله إلى ساحة تدريب بالقرب من لفوف، ثم للتدرب في بريطاينا. واعترف جندي البحرية الأوكرانية، بأن مهارات الرماية المكتسبة في الخارج كانت عديمة الفائدة في القتال الحقيقي.
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