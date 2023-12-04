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https://sputnikarabic.ae/20231204/حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-إسرائيلية-جديدة-على-الحدود-اللبنانية-1083743588.html
"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية
"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا على الحدود اللبنانية. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T14:54+0000
2023-12-04T14:59+0000
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وقال الحزب، في بيان جديد: "المقاومة الإسلامية تستهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة"، مشيرا إلى أنه "تم تحقيق إصابات مباشرة".وفي بيانات آخرى، أعلن "حزب الله"، "استهداف موقعي بركة ريشا، وجل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة بهما".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-من-جنوده-بصاروخ-مضاد-للدبابات-على-الحدود-مع-لبنان-1083707996.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية

14:54 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 14:59 GMT 04.12.2023)
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا على الحدود اللبنانية.
وقال الحزب، في بيان جديد: "المقاومة الإسلامية تستهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة"، مشيرا إلى أنه "تم تحقيق إصابات مباشرة".
وفي بيانات آخرى، أعلن "حزب الله"، "استهداف موقعي بركة ريشا، وجل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة بهما".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
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أمس, 13:26 GMT
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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