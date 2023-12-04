https://sputnikarabic.ae/20231204/خبير-أوكرانيا-دخلت-مرحلة-ميؤوسا-منها-وغير-قابلة-للمعالجة-1083742459.html
خبير: أوكرانيا دخلت مرحلة ميؤوسا منها وغير قابلة للمعالجة
خبير: أوكرانيا دخلت مرحلة ميؤوسا منها وغير قابلة للمعالجة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T14:20+0000
2023-12-04T14:20+0000
2023-12-04T14:20+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: أوكرانيا دخلت مرحلة ميئوس منها وغير قابلة للمعالجة
خبير: أوكرانيا دخلت مرحلة ميئوس منها وغير قابلة للمعالجة
اعترف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن بلاده غير قادرة على زيادة الإنتاج الحربي بمفردها من أجل تحقيق التكافؤ العسكري مع روسيا، واصفا الوضع الحالي للمجتمع الأوكراني بالاكتئاب بسبب عامين من الحرب والركود وجمود الحياة السياسية والعديد من الطموحات التي لم تتحقق. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:كشفت وسائل إعلامية عن وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية الجديدة إلى المغرب بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية. عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن المغربي والأفريقي والدولي الدكتور إدريس حميد:وحول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا أيضا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:نشرت البحرية الإيرانية مشاهد لقيام طائرة دون طيار إيرانية برصد حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في خليج عدن وبحر عمان وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيّرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً للأسطول الأمريكي. عن هذا، قال الخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أوكرانيا دخلت مرحلة ميؤوسا منها وغير قابلة للمعالجة
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
اعترف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن بلاده غير قادرة على زيادة الإنتاج الحربي بمفردها من أجل تحقيق التكافؤ العسكري مع روسيا، واصفا الوضع الحالي للمجتمع الأوكراني بالاكتئاب بسبب عامين من الحرب والركود وجمود الحياة السياسية والعديد من الطموحات التي لم تتحقق.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"أوكرانيا دخلت مرحلة ميؤوسا منها وغير قابلة للمعالجة وهذا ما يُستشف من قول الأوروبيين الذين بدأوا يتحدثون عن وجوب انتظار اللحظات التي تحمل الأخبار السيئة من أوكرانيا وانهيار كييف وذلك على خلفية تقدم الاهتمام الغربي بإسرائيل بسبب حربها الدائرة اليوم لذلك بدأ زيلينسكي يشعر بالعزلة وعدم الاهتمام لذلك ينبغي فهم الكلام الذي يصدر عن بعض المسؤولين الأوكرانيين بشكل خفي، لأنهم أضاعوا فرصة ذهبية عندما أضاعوا فرصة المفاوضات".
كشفت وسائل إعلامية عن وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية الجديدة إلى المغرب بموجب صفقة مع أمريكا، وهي دفعة عالية التقنية، ومزودة بتقنية متقدمة، وقد بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية.
عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن المغربي والأفريقي والدولي الدكتور إدريس حميد:
"يحق لأي دولة أن تمتلك السلاح للدفاع عن النفس وبناء قدراتها العسكرية مع العلم أن المنطقة لا تشهد أي صراع او خلاف عسكري ومن حق المغرب أن يقتني السلاح، وشراء المغرب لدبابات أبرامز غير موجه للجزائر".
وحول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا أيضا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:
"المغرب لديه مشكلة متعلقة بالصحراء بينما تتصدى لها الجزائر بهذا الخصوص والجزائر أقوى من المغرب عسكريا، لذلك ينبغي أن يكون للمغرب أيضا قوة عسكرية تستطيع من خلالها أن تقف أمام الجزائر".
نشرت البحرية الإيرانية مشاهد لقيام طائرة دون طيار إيرانية برصد حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في خليج عدن وبحر عمان وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيّرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً للأسطول الأمريكي. عن هذا، قال الخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور:
"عندما تتمكن إيران من رصد وتصويرالأساطيل الأمريكية هذا دليل على تقدم إيران تكنولوجيا، وإيران لديها قدرات بحرية تاريخية كبيرة، أما إذا نشبت حرب حقيقية فأنا واثق أن حزب الله لوحده سيكون قادرا على إغراق هذا الأسطول".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...