https://sputnikarabic.ae/20231204/خبير-جنوب-غزة-له-طبيعة-خاصة-ولديه-ألوية-مقاتلة-ماهرة-ستلحق-الأذى-الكبير-بالإسرائيليين--1083741949.html
خبير: جنوب غزة له طبيعة خاصة ولديه ألوية مقاتلة ماهرة ستلحق الأذى الكبير بالإسرائيليين
خبير: جنوب غزة له طبيعة خاصة ولديه ألوية مقاتلة ماهرة ستلحق الأذى الكبير بالإسرائيليين
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T14:08+0000
2023-12-04T14:08+0000
2023-12-04T14:08+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741590_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3775b91c9047be0d29a63b27af9e5e01.png
خبير: جنوب غزة له طبيعة خاصة ولدية ألوية مقاتلة ماهرة ستلحق الأذى الكبير بالإسرائيليين
خبير: جنوب غزة له طبيعة خاصة ولدية ألوية مقاتلة ماهرة ستلحق الأذى الكبير بالإسرائيليين
الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية برية واسعة جنوبي قطاع غزة، ويقول رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، في حديث لبرنامجنا:البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تخصيص أموال عاجلة لمساعدة كييف. وهو ما قال عنه المختص بالشأن الروسي الدكتور فائز حواله:المقاومة العراقية تعلن استهدافها لقاعدتي الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، ويقول الخبير في الشأن العراق علي البيدر، في حديث لبرنامجنا:الإمارات تخصص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية. وهذا ما قال عنه الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور نايل الجوابرة:روسيا ترسل للصومال شحنة حبوب وزنها 25 ألف طن. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأفريقي الأستاذ إدريس حميد:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741590_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_120f16810f33d154418b630ea16f7b42.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: جنوب غزة له طبيعة خاصة ولديه ألوية مقاتلة ماهرة ستلحق الأذى الكبير بالإسرائيليين
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية برية واسعة جنوبي قطاع غزة، ويقول رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، في حديث لبرنامجنا:
"فيما يخص خان يونس، تروج الدعاية الإسرائيلية بأن قيادة حماس تتمركز هناك، وعلى هذا الأساس تروج بأن هناك ضرورة عملياتية لاستكمال العملية العسكرية واستكمال ما حصل في شمال القطاع باتجاه الجنوب، لكن الجنوب له خصوصية، إن كان على مستوى طبيعة الأرض أو الألوية المقاتلة، التي تمتلك مهارات فريدة ومميزة مقارنة بباقي المناطق، وتستطيع أن تلحق أذى يفوق ما جرى في شمال غزة".
البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تخصيص أموال عاجلة لمساعدة كييف. وهو ما قال عنه المختص بالشأن الروسي الدكتور فائز حواله:
"هناك منافسة داخلية واضحة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبايدن يحاول الحفاظ على منصبه في عام الانتخابات لذلك يطلب هذه المساعدات ليس فقط لأوكرانيا بل أيضا لإسرائيل وتايوان كجبهة محتملة، ويحاولون تعليق كل فشلهم على زيلينسكي وحصره به، وربما يأتي بعده وزير دفاعه المقرب من الولايات المتحدة وتركيا ليكون جسرا بين كييف وأنقرة".
المقاومة العراقية تعلن استهدافها لقاعدتي الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، ويقول الخبير في الشأن العراق علي البيدر، في حديث لبرنامجنا:
"ما تقوم به المجموعات العراقية المسلحة، يأتي في سياق ردات الفعل، على ما تقوم به دولة الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، وهي ردات فعل طبيعية، تهدف إلى وقف الاعتداءات على غزة، وإلى رفض للوجود الأمريكي في العراق".
الإمارات تخصص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية. وهذا ما قال عنه الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور نايل الجوابرة:
"كوب 28 يساهم بشكل كبير في الحد من العواصف والجفاف والتقليل من الانبعاثات الكربونية والتوجه نو الطاقة النظيفة ويشكل نقلة نحو عقد جديد مناخي متقدم".
روسيا ترسل للصومال شحنة حبوب وزنها 25 ألف طن. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأفريقي الأستاذ إدريس حميد:
"روسيا تربطها مصالح مشتركة مع القارة الأفريقية وهذه العلاقة قائمة منذ الحقبة السوفييتية وهذا يأتي في إطار استراتيجية روسية فاعلة لإثبات أن تهديد الأمن الغذائي جاء من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة وليس من قبل روسيا لأن الغرب استغل مقدرات الشعوب الأفريقية وهذا مادفعها نحو الصين وروسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...