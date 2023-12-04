https://sputnikarabic.ae/20231204/دعما-لقضية-فلسطين-خامنئي-يدعو-إلى-إنشاء-تحالف-من-الدول-المعارضة-لأمريكا-1083745656.html
دعما لقضية فلسطين... خامنئي يدعو إلى إنشاء تحالف من الدول المعارضة لأمريكا
دعما لقضية فلسطين... خامنئي يدعو إلى إنشاء تحالف من الدول المعارضة لأمريكا
أكد المرشد الايراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "هناك إمكانيات كبيرة لإنشاء تحالف بين جميع الدول التي ترفض الإملاءات الأمريكية". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T15:37+0000
2023-12-04T15:37+0000
2023-12-04T15:37+0000
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وقال خامنئي، لدى استقباله الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إنه "يمكن لهذا التحالف اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه قضايا دولية منها القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "قضية فلسطين لا تتعلق فقط بما يحدث حاليا في غزة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "الشعب الفلسطيني تعرض دائما لكل أنواع التعذيب والمعاناة والقتل خلال الـ 75 عاما الماضية"، متابعا: "الآن المأساة في غزة كبيرة جدا وقد انكشفت الحقيقة للرأي العام العالمي ولا يمكن إخفاؤها".وطالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، "جميع الدول بالضغط لوقف الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات".وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مجلس الحرب الإسرائيلي"، محذرا من "توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة".وأضاف أن "طهران لا تبحث عن توسيع رقعة الحرب وتفاقم التوتر في المنطقة، لكنها تحذر من تداعيات مخططات التطهير العرقي ومن يمارسون الإبادة في غزة".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/إيران-الضوء-الأخضر-الأمريكي-للإبادة-في-قطاع-غزة-فضيحة-أخلاقية-كبيرة-أخرى-لواشنطن-1083682144.html
https://sputnikarabic.ae/20231128/إيران-تطالب-بإجراء-تحقيق-في-احتمال-استخدام-إسرائيل-الأسلحة-الكيمياوية-خلال-الحرب-على-غزة-1083538100.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
دعما لقضية فلسطين... خامنئي يدعو إلى إنشاء تحالف من الدول المعارضة لأمريكا
أكد المرشد الايراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "هناك إمكانيات كبيرة لإنشاء تحالف بين جميع الدول التي ترفض الإملاءات الأمريكية".
وقال خامنئي، لدى استقباله الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إنه "يمكن لهذا التحالف اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه قضايا دولية منها القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "قضية فلسطين لا تتعلق فقط بما يحدث حاليا في غزة"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني تعرض دائما لكل أنواع التعذيب والمعاناة والقتل خلال الـ 75 عاما الماضية"، متابعا: "الآن المأساة في غزة كبيرة جدا وقد انكشفت الحقيقة للرأي العام العالمي ولا يمكن إخفاؤها".
وطالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، "جميع الدول بالضغط لوقف الحرب على قطاع غزة
وفتح المعابر لدخول المساعدات".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي
مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مجلس الحرب الإسرائيلي"، محذرا من "توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة".
وأضاف أن "طهران لا تبحث عن توسيع رقعة الحرب وتفاقم التوتر في المنطقة، لكنها تحذر من تداعيات مخططات التطهير العرقي ومن يمارسون الإبادة في غزة".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.