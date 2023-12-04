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https://sputnikarabic.ae/20231204/سياسي-بريطاني-خيار-زيلينسكي-الوحيد-هو-الفرار-إذا-كان-محظوظا-1083740228.html
سياسي بريطاني: خيار زيلينسكي الوحيد هو الفرار "إذا كان محظوظا"
سياسي بريطاني: خيار زيلينسكي الوحيد هو الفرار "إذا كان محظوظا"
قال السياسي البريطاني، جورج غالوي، إن الاستياء من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتزايد في الأوساط السياسية الأوكرانية، وبالتالي فإن الخيار الوحيد للخلاص... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T13:36+0000
2023-12-04T13:36+0000
العالم
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وأضاف غالوي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن زيلينسكي "سيكون محظوظا إذا تمكن من الهروب من البلاد حيا".وشدد على أن السياسيين الأوكرانيين ينتقدون بشكل متزايد الرئيس الحالي في وسائل الإعلام.وأضاف السياسي البريطاني أنه حتى زوجة فلاديمير زيلينسكي قالت إنها لا تريد أن يُنتخب زوجها لولاية ثانية.وفي وقت سابق، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن فلاديمير زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه. وسبق له أن اتهم الرئيس بالانزلاق نحو الاستبداد. وفقا لكليتشكو، لم يعد هناك عمليا أي مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا، نتيجة لتصرفات زيلينسكي، "كل شيء يعتمد على مزاج شخص واحد".
https://sputnikarabic.ae/20231203/عمدة-كييف-زيلينسكي-يدفع-ثمن-أخطائه-1083700815.html
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العالم

سياسي بريطاني: خيار زيلينسكي الوحيد هو الفرار "إذا كان محظوظا"

13:36 GMT 04.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
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قال السياسي البريطاني، جورج غالوي، إن الاستياء من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتزايد في الأوساط السياسية الأوكرانية، وبالتالي فإن الخيار الوحيد للخلاص بالنسبة له هو الفرار.
وأضاف غالوي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن زيلينسكي "سيكون محظوظا إذا تمكن من الهروب من البلاد حيا".
وشدد على أن السياسيين الأوكرانيين ينتقدون بشكل متزايد الرئيس الحالي في وسائل الإعلام.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه
أمس, 08:47 GMT
وأضاف السياسي البريطاني أنه حتى زوجة فلاديمير زيلينسكي قالت إنها لا تريد أن يُنتخب زوجها لولاية ثانية.
وفي وقت سابق، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن فلاديمير زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه. وسبق له أن اتهم الرئيس بالانزلاق نحو الاستبداد. وفقا لكليتشكو، لم يعد هناك عمليا أي مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا، نتيجة لتصرفات زيلينسكي، "كل شيء يعتمد على مزاج شخص واحد".
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