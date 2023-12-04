https://sputnikarabic.ae/20231204/شاب-روسي-يفاجئ-سعوديين-بالحديث-عن-ابن-سلمان-فيديو-1083730317.html
شاب روسي يفاجئ سعوديين بالحديث عن ابن سلمان... فيديو
شاب روسي يفاجئ سعوديين بالحديث عن ابن سلمان... فيديو
نال فيديو لشبان سعوديين، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة. ويظهر في الفيديو شبان سعوديون يقفون أمام أحد محلات العطور في موسكو. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T09:27+0000
2023-12-04T09:27+0000
2023-12-04T09:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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يقف شابان سعوديان عند المحل التجاري ويتحدثان عن العطور وعن المحل، وشاب ثالث يصور مقطع فيديو، ثم يأتي شاب روسي ويسأل عن اللغة التي يتحدثون بها، فيجيب أحد الشبان، الذي يتقن اللغة الروسية، أنهم يتحدثون العربية، وبعد ذلك يسألهم من أين جاؤوا، فيجيب من السعودية.يقول المواطن الروسي، واسمه يغفيني، إنه قرأ وسمع الكثير عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعبّر عن إعجابه به.وأضاف الشاب الروسي: "أريد أن أراه حقا هنا في روسيا"، معربًا عن احترامه وتقديره له. وعبّر عن إعجابه بالطريقة التي يدير بها ولي العهد السعودي الاقتصاد والطريقة التي يقود بها البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب روسي يفاجئ سعوديين بالحديث عن ابن سلمان... فيديو
نال فيديو لشبان سعوديين، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة. ويظهر في الفيديو شبان سعوديون يقفون أمام أحد محلات العطور في موسكو.
يقف شابان سعوديان عند المحل التجاري ويتحدثان عن العطور وعن المحل، وشاب ثالث يصور مقطع فيديو، ثم يأتي شاب روسي ويسأل عن اللغة التي يتحدثون بها، فيجيب أحد الشبان، الذي يتقن اللغة الروسية، أنهم يتحدثون العربية، وبعد ذلك يسألهم من أين جاؤوا، فيجيب من السعودية.
يقول المواطن الروسي، واسمه يغفيني، إنه قرأ وسمع الكثير عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعبّر عن إعجابه به.
وأضاف الشاب الروسي: "أريد أن أراه حقا هنا في روسيا"، معربًا عن احترامه وتقديره له. وعبّر عن إعجابه بالطريقة التي يدير بها ولي العهد السعودي الاقتصاد والطريقة التي يقود بها البلاد.