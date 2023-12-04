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صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/صواريخ-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-107-مناطق--عاجل-1083737453.html
صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت تحصينات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T12:08+0000
2023-12-04T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، أنه "بواسطة الدفاع الجوي الروسي، تم إسقاط ثلاثين طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق نوفوفوديانوي وليسيشانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيسكي وسبورنو وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا زبورييفكا من مقاطعة خيرسون، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى صاروخ من نظام إطلاق صواريخ "هيمارس".وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون.وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".شاهد أيضا: مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديوشاهد أيضا: "سو-35" روسية تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231204/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-التابعين-للبحرية-الأوكرانية-قرب-خيرسون--عاجل-1083737157.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق

12:08 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 04.12.2023)
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت تحصينات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 107 مناطق.
وأوضحت الدفاع الروسية، أنه "بواسطة الدفاع الجوي الروسي، تم إسقاط ثلاثين طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق نوفوفوديانوي وليسيشانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيسكي وسبورنو وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا زبورييفكا من مقاطعة خيرسون، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى صاروخ من نظام إطلاق صواريخ "هيمارس".

وكشفت الدفاع الروسية، في بيانها، عن مجموع الخسائر الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 545 طائرة و256 طائرة هليكوبتر و9391 طائرة من دون طيار و442 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و13775 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و1187 قاذفة صواريخ متعددة و7227 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15894 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.

انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون
11:50 GMT
وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".
شاهد أيضا: مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديو
شاهد أيضا: "سو-35" روسية تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك... فيديو
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