https://sputnikarabic.ae/20231204/صواريخ-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-107-مناطق--عاجل-1083737453.html
صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت تحصينات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T12:08+0000
2023-12-04T12:08+0000
2023-12-04T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، أنه "بواسطة الدفاع الجوي الروسي، تم إسقاط ثلاثين طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق نوفوفوديانوي وليسيشانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيسكي وسبورنو وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا زبورييفكا من مقاطعة خيرسون، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى صاروخ من نظام إطلاق صواريخ "هيمارس".وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون.وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".شاهد أيضا: مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديوشاهد أيضا: "سو-35" روسية تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231204/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-التابعين-للبحرية-الأوكرانية-قرب-خيرسون--عاجل-1083737157.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
12:08 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 04.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت تحصينات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 107 مناطق.
وأوضحت الدفاع الروسية، أنه "بواسطة الدفاع الجوي الروسي، تم إسقاط ثلاثين طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق نوفوفوديانوي وليسيشانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيسكي وسبورنو وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا زبورييفكا من مقاطعة خيرسون، وتوكماك من مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى صاروخ من نظام إطلاق صواريخ "هيمارس".
وكشفت الدفاع الروسية، في بيانها، عن مجموع الخسائر الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 545 طائرة و256 طائرة هليكوبتر و9391 طائرة من دون طيار و442 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و13775 دبابة ومركبات قتالية مدرعة و1187 قاذفة صواريخ متعددة و7227 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15894 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.
وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37"
التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".