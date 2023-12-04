https://sputnikarabic.ae/20231204/صوّت-للشخصية-الأكثر-جدلا-لعام-2023-1083723885.html

صوّت للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023

صوّت للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023

تصدرت شخصيات جدلية عدة عام 2023، وهو العام الذي شهد أزمتين كبيرتين، واحدة في الشرق الأوسط "غزة"، وأخرى في أوكرانيا، التي يحاول حلف "الناتو" استخدامها لمواجهة... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T08:12+0000

2023-12-04T08:12+0000

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ونتج عن هذه الأزمات شخصيات أحدثت جدلا واسعا بين المتابعين حول العالم، كان أبرزها في الأشهر الأخيرة، شخصية المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أبو عبيدة"، الشخصية الغامضة، التي تصدرت المشهد في العالم العربي والعالم أيضا، والتي عجزت الاستخبارات الإسرائيلية عن تحديد هويته، وأصبح أحد أهم الرموز بالنسبة للكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.أما الشخصية الثانية، تتمثل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود إسرائيل في الأزمة الحالية التي لم تشهد مثيلا لها في تاريخها، حيث يواجه معركة خارجية مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وأخرى عالمية في ظل وقوع عدد كبير جدا من الضحايا الفلسطينيين خلال شهرين فقط، الأمر الذي جعل عددا من الشخصيات السياسية تطالب بمحاكمته، بالإضافة إلى أزمة داخلية تتمثل بمعارضة تتوسع بشكل كبير وتعتبره مسؤولا بشكل مباشر عما يحدث في إسرائيل.أما الشخصية الثالثة، فهي شخصية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الشخصية التي تسببت بمقتل عدد كبير من الأوكرانيين، على خلفية "هجوم مضاد" أقنعه الغرب بأنه قد ينجح، حيث زج بجنوده في معركة خاسرة، لم يستطع فيها تحقيق أي تقدم يذكر على الجبهة، إلا في زيادة عدد قتلى جنوده.أما الشخصية الرابعة، فهي رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي أحدث جدلا منذ بداية العام، بسبب تغيير اسم "تويتر" وموقفه من أزمة غزة، حيث كانت تصريحاته متضاربة جدا، وقام بزيارة إسرائيل على خلفية اتهامه بـ"معاداة السامية". صوّت أيضا: صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023صوّت أيضا: أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟صوّت أيضا: هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟صوّت أيضا: هل تكسرت "السيوف الحديدية" بضربات "طوفان الأقصى" بعد 31 يوما على بدئها؟

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