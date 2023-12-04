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https://sputnikarabic.ae/20231204/علماء-يكتشفون-قدرة-غريبة-لدى-الدلافين-1083736738.html
علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين
وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلًا على أن الدلافين قارورية... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:58+0000
2023-12-04T11:58+0000
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العديد من الكائنات في المملكة الحيوانية قادرة على استشعار المجال الكهربائي، بعض من أسماك القرش وخلد الماء، ولكن تم العثور على نوع واحد فقط من الثدييات البحرية لديه هذه القدرة، وهو دولفين "غويانا".اختبرت العلماء قدرة اثنين من الدلافين الأسيرة على استشعار مجال كهربائي صغير، بحسب دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية.ثبّت فريق البحث جهاز استشعار، مكوّن من حامل يحمل هدفًا مطاطيًا أحمر خلف قضيب معدني، على الجدار الداخلي لخزان ماء الاختبار، وفوق القضيب مباشرةً، وضع الفريق قطبًا كهربائيًا قادرًا على بث كميات صغيرة من الكهرباء. وأثناء إجراء التجربة، لاحظ الباحثون أن كلا الدولفينين كانا قادرين على الشعور أو الإحساس بالشحنة الصادرة من القطب الكهربائي. وأظهر اختبار إضافي أن كلاهما كانا قادرين على استشعار مجالات التيار المستمر تحت 125 ميكروفولت لكل سنتيمتر بدقة 90%، وكان كلاهما أيضًا قادر على الاستجابة للنبضات الكهربائية.ويشير الباحثون إلى أن القدرة على اكتشاف التيار الكهربائي من المحتمل أن تساعد الدلافين قارورية الأنف على اكتشاف الفرائس والتقاطها، وقد تساعدها أيضًا على التنقل باستخدام المجال الكهربائي للأرض.
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علوم, معلومات, منوعات
علوم, معلومات, منوعات

علماء يكتشفون قدرة غريبة لدى الدلافين

11:58 GMT 04.12.2023
© Photo / pixabay/Barni1دلافين تسبح في البحر
دلافين تسبح في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Photo / pixabay/Barni1
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وجد فريق من علماء الأحياء من معهد العلوم البيولوجية في جامعة روستوك ومختبر البيئة السلوكية في حديقة حيوان نورمبرغ في ألمانيا، دليلًا على أن الدلافين قارورية الأنف يمكنها استشعار المجالات الكهربائية.
العديد من الكائنات في المملكة الحيوانية قادرة على استشعار المجال الكهربائي، بعض من أسماك القرش وخلد الماء، ولكن تم العثور على نوع واحد فقط من الثدييات البحرية لديه هذه القدرة، وهو دولفين "غويانا".
اختبرت العلماء قدرة اثنين من الدلافين الأسيرة على استشعار مجال كهربائي صغير، بحسب دراسة نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية.

واختار العلماء دراسة الدلافين قارورية الأنف لأنه، كان هناك زوج منها متاح للاختبار في حديقة حيوان نورمبرغ القريبة، واقترحت الأبحاث السابقة أن الخلايا العصبية في الخبايا الاهتزازية الموجودة على طول أنوف الدلافين تشبه بقوة كاشفات المجال الكهربائي، التي لوحظت في أسماك القرش.

افتتاح أكبر مفاعل اندماجي تجريبي JT-60SA TF Magnet في العالم في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
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تشغيل أكبر مفاعل "اندماج" نووي في العالم
10:25 GMT
ثبّت فريق البحث جهاز استشعار، مكوّن من حامل يحمل هدفًا مطاطيًا أحمر خلف قضيب معدني، على الجدار الداخلي لخزان ماء الاختبار، وفوق القضيب مباشرةً، وضع الفريق قطبًا كهربائيًا قادرًا على بث كميات صغيرة من الكهرباء.

تضمنت التجربة تعليم الدلافين وضع أنوفها على القضيب وانتظار انفجار الكهرباء، وعند حدوث ذلك، تم تدريب الدلافين على السباحة بعيدا، وإلا فإنهم يجب أن يظلوا ثابتين لمدة 12 ثانية.

وأثناء إجراء التجربة، لاحظ الباحثون أن كلا الدولفينين كانا قادرين على الشعور أو الإحساس بالشحنة الصادرة من القطب الكهربائي. وأظهر اختبار إضافي أن كلاهما كانا قادرين على استشعار مجالات التيار المستمر تحت 125 ميكروفولت لكل سنتيمتر بدقة 90%، وكان كلاهما أيضًا قادر على الاستجابة للنبضات الكهربائية.
ويشير الباحثون إلى أن القدرة على اكتشاف التيار الكهربائي من المحتمل أن تساعد الدلافين قارورية الأنف على اكتشاف الفرائس والتقاطها، وقد تساعدها أيضًا على التنقل باستخدام المجال الكهربائي للأرض.
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