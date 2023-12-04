https://sputnikarabic.ae/20231204/مواجهة-بين-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وروبوت-روسي-مجنزر-فيديو-1083723189.html
مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات نادرة لاشتباك دار بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T07:36+0000
2023-12-04T07:36+0000
2023-12-04T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام الحرفيون من جنود القوات المسلحة الروسية، بإنشاء روبوتات آلية مجنزرة للتحكم بها عن بعد، وتستخدم في معارك أفدييفكا لتوصيل الذخيرة والطعام وإجلاء الجرحى.يظهر الفيديو لحظات فريدة عندما يتعرض الروبوت، في طريق عودته بعد تسليم الشحنة، لهجوم طائرة انتحارية مسيرة أوكرانية لمرتين. في المرة الأولى، أخطأ المشغل الهدف ولكنه أصابه في المرة الثانية. ومع ذلك، صمد الروبوت أمام الضربة واستمر في طريقه.في نهاية الفيديو، يمكن أن نرى كيف تم إجلاء جندي روسي جريح بنجاح بمساعدة الروبوت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101431/91/1014319122_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a60571cfc0370200aba908773fc1983e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
07:36 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 04.12.2023)
انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات نادرة لاشتباك دار بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
قام الحرفيون من جنود القوات المسلحة الروسية، بإنشاء روبوتات آلية مجنزرة للتحكم بها عن بعد، وتستخدم في معارك أفدييفكا لتوصيل الذخيرة والطعام وإجلاء الجرحى.
يظهر الفيديو لحظات فريدة عندما يتعرض الروبوت، في طريق عودته بعد تسليم الشحنة، لهجوم طائرة انتحارية مسيرة أوكرانية لمرتين. في المرة الأولى، أخطأ المشغل الهدف ولكنه أصابه في المرة الثانية. ومع ذلك، صمد الروبوت أمام الضربة واستمر في طريقه.
في نهاية الفيديو، يمكن أن نرى كيف تم إجلاء جندي روسي جريح بنجاح بمساعدة الروبوت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه"
.