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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/مواجهة-بين-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وروبوت-روسي-مجنزر-فيديو-1083723189.html
مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات نادرة لاشتباك دار بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T07:36+0000
2023-12-04T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قام الحرفيون من جنود القوات المسلحة الروسية، بإنشاء روبوتات آلية مجنزرة للتحكم بها عن بعد، وتستخدم في معارك أفدييفكا لتوصيل الذخيرة والطعام وإجلاء الجرحى.يظهر الفيديو لحظات فريدة عندما يتعرض الروبوت، في طريق عودته بعد تسليم الشحنة، لهجوم طائرة انتحارية مسيرة أوكرانية لمرتين. في المرة الأولى، أخطأ المشغل الهدف ولكنه أصابه في المرة الثانية. ومع ذلك، صمد الروبوت أمام الضربة واستمر في طريقه.في نهاية الفيديو، يمكن أن نرى كيف تم إجلاء جندي روسي جريح بنجاح بمساعدة الروبوت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".
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رصد عسكري
رصد عسكري

مواجهة بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو

07:36 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 04.12.2023)
© Sputnik . Pavel Lesitsen / الانتقال إلى بنك الصورروبوت قتالي
روبوت قتالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . Pavel Lesitsen
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انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات نادرة لاشتباك دار بين روبوت روسي مجنزر وطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
قام الحرفيون من جنود القوات المسلحة الروسية، بإنشاء روبوتات آلية مجنزرة للتحكم بها عن بعد، وتستخدم في معارك أفدييفكا لتوصيل الذخيرة والطعام وإجلاء الجرحى.
يظهر الفيديو لحظات فريدة عندما يتعرض الروبوت، في طريق عودته بعد تسليم الشحنة، لهجوم طائرة انتحارية مسيرة أوكرانية لمرتين. في المرة الأولى، أخطأ المشغل الهدف ولكنه أصابه في المرة الثانية. ومع ذلك، صمد الروبوت أمام الضربة واستمر في طريقه.
في نهاية الفيديو، يمكن أن نرى كيف تم إجلاء جندي روسي جريح بنجاح بمساعدة الروبوت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".
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