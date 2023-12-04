https://sputnikarabic.ae/20231204/هل-يشعل-استهداف-السفن-في-باب-المندب-فتيل-حرب-كبرى-في-المنطقة-1083745227.html
هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة؟
هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة؟
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأحد، "تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب"، هما "يونتي إكسبلورر" و"نمبر ناين". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T15:12+0000
2023-12-04T15:12+0000
2023-12-04T15:12+0000
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هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة
هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية"، مشيرا إلى أن "القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة، أن مدمرة أمريكية أسقطت 3 طائرات مسيرة، أثناء تقديم البحرية الأمريكية الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور معن دماج: وأوضح خبير شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن "استهداف سفن في البحر الأحمر وباب المندب سيكون له تداعيات كارثية على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي لم تعد آمنة بعد إطلاق الحوثي صواريخ بطول البحر الأحمر، كما أن هناك عمليات تمت ولم يتم الإعلان عنها خوفا من انتشار هذه الدعاية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث في حركة التجارة الدولية وتهدد سلاسل الإمداد، وهو أمر خطير سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، كما سيؤثر على ارتفاع أسعار الطاقة التي تعبر من الخليج إلى أوروبا، فضلا عن أن هذا سيؤثر على قناة السويس، التي تعتمد مصر على جزء كبير من عائداتها كمصدر للدخل القومي، وسيؤدي وجود اضطراب في حركة الملاحة في المنطقة إلى إرباك التجارة العالمية، وهو ما يمثل معادلة جديدة في هذا الصراع حيث يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء في قواعد الاشتباك".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, аудио
مساحة حرة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, аудио
هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة؟
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأحد، "تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب"، هما "يونتي إكسبلورر" و"نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري
، والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية"، مشيرا إلى أن "القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة، أن مدمرة أمريكية أسقطت 3 طائرات مسيرة، أثناء تقديم البحرية الأمريكية الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور معن دماج:
"الإطار العام الذي تجري فيه الأحداث الأخيرة من استهداف السفن في باب المندب وخليج عدن هو أن هناك قرارا استراتيجيا أمريكيا وإسرائيليا بعدم توسيع الصراع، أو أخذ المنطقة إلى حرب إقليمية، لأن إرادتهم هي أن تبقي الحرب محصورة في قطاع غزة، لكن ما يمكن أن ينتج من تداعيات بعض الضربات الحوثية، ربما غرق سفن أو ضرب منشآت عسكرية أمريكية، يمكن أن يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، إلا أن الإطار الأساسي الذي يحكم رؤية الأمريكيين للحوثي هو الاحتواء، واعتبار أن تصرفاته أضرار جانبية مقابل ما يحققة من فوائد استراتيجية من إبقاء المنطقة تحت التهديد، وبالتالي مزيد من لجوء دولها للحماية الأمريكية".
وأوضح خبير شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن "استهداف سفن في البحر الأحمر وباب المندب سيكون له تداعيات كارثية على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي لم تعد آمنة بعد إطلاق الحوثي صواريخ بطول البحر الأحمر، كما أن هناك عمليات تمت ولم يتم الإعلان عنها خوفا من انتشار هذه الدعاية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث في حركة التجارة الدولية وتهدد سلاسل الإمداد، وهو أمر خطير سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، كما سيؤثر على ارتفاع أسعار الطاقة التي تعبر من الخليج إلى أوروبا، فضلا عن أن هذا سيؤثر على قناة السويس
، التي تعتمد مصر على جزء كبير من عائداتها كمصدر للدخل القومي، وسيؤدي وجود اضطراب في حركة الملاحة في المنطقة إلى إرباك التجارة العالمية، وهو ما يمثل معادلة جديدة في هذا الصراع حيث يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء في قواعد الاشتباك".