https://sputnikarabic.ae/20231204/وزيرة-الهجرة-المصرية-الانتخابات-شهدت-مشاركة-كثيفة-من-كل-طوائف-وشرائح-المصريين-بالخارج-1083728628.html

وزيرة الهجرة المصرية: الانتخابات شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة المصرية: الانتخابات شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج

أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T08:42+0000

2023-12-04T08:42+0000

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جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.وقالت الوزيرة إن شعور الفخر والاعتزاز لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية، في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بحسب قولها.وثمنت جندي "تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات والتيسيرات التي قدمتها، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري".ولفتت إلى أن "المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم في 137 لجنة انتخابية توزعت في 121 دولة حول العالم، في أيام الاقتراع التي وافقت الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر(كانون الأول الجاري)2023، في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة".وأضافت أن "الانتخابات شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين بالخارج، وكانت هناك مشاركة ملحوظة للسيدات المصريات التي حرصن طوال الوقت على المشاركة في الواجبات الوطنية، وكذلك مشاركة شبابية واسعة".ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية، بين 10 و12 ديسمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر ذاته.

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