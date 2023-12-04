https://sputnikarabic.ae/20231204/وزير-الخارجية-اللبناني-إسرائيل-طالبتنا-مرات-عدة-عبر-بوريل-بتنفيذ-القرار-1701-1083745413.html

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل طالبتنا مرات عدة عبر بوريل بتنفيذ القرار 1701

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل طالبتنا مرات عدة عبر بوريل بتنفيذ القرار 1701

أفاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، بإرسال إسرائيل رسائل عدة مع أطراف من الاتحاد الأوروبي، تطالب بتطبيق قرار... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T15:20+0000

2023-12-04T15:20+0000

2023-12-04T15:21+0000

لبنان

العالم العربي

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050363396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae3f28313a66d959c38f3107e34bec76.jpg

وأوضح بوحبيب أن هذه الرسائل نقلها إلى لبنان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وقال بوحبيب، في لقاء مع صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية: "إسرائيل بعثت برسائل عدة، مع أطراف من الاتحاد الأوروبي نقلها جوزيب بوريل الذي سبق وزار إسرائيل، وكذلك من خلال الفاتيكان، تفيد بأنّ على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يتواجد حزب الله شمال نهر الليطاني وليس جنوبه".ولفت بوحبيب إلى أنه في محادثاته مع بوريل، نقل ترحيب لبنان بتطبيق القرار 1701 بأكمله، مشيرًا إلى أنه "إذا كان من خروق من الجانب اللبناني فهي حديثة، بينما خروق إسرائيل تتكرر منذ أقرّ القرار، براً وبحراً وجواً بمعدل 30000 خرق سنوياً".وأشار إلى أنه "لمس، من خلال لقاءاته، أنّ دول القرار تعاني فوضى وإرباكاً أوروبياً حيال الوضع في غزة، واعتقادهم بأنّ وقف إطلاق النار الذي ساد عقب الجولة الأولى لم يصمد لعدم وجود مشروع كامل ملزم للطرفين، وتشعر الدول الأوروبية أنّ وقف إطلاق النار ليس ممكناً لأسباب عدة من بينها الحاجة إلى قوة فصل كـ "اليونيفل"، وغياب قرار شبيه بالقرار 1701 وغياب قوى ضاربة تمنع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وأضاف: "نحاول، كحكومة مع حزب الله، تجنّب الدخول في حرب، وحتى اليوم، ورغم المواجهات جنوباً، قد نكون نجحنا في ذلك".وعادت التوترات إلى مناطق جنوب لبنان بعد توقفها لمدة 7 أيام توازياً مع الهدنة في قطاع غزة بين "حماس" والجيش الإسرائيلي.وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيانٍ له اليوم الاثنين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-تتوعد-بالرد-على-مقتل-مستشارين-لها-إثر-قصف-إسرائيلي-في-دمشق-1083745066.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, اسرائيل