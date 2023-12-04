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https://sputnikarabic.ae/20231204/-تطوير-خرطوش-لبندقية-روسية-قادر-على-اختراق-مدرعات-الناتو-1083721822.html
تطوير خرطوش لبندقية روسية قادر على اختراق مدرعات "الناتو"
تطوير خرطوش لبندقية روسية قادر على اختراق مدرعات "الناتو"
تلقت بندقية القنص ذات العيار الكبير "أو إس في-96" خراطيش خارقة للدروع قادرة على اختراق تدريع ناقلات الجند المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T06:37+0000
2023-12-04T06:37+0000
رصد عسكري
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وقال أندريه ماتفيف، المتخصص في الشركة المصنعة "تسي كي إي بي إس أو أو" لقناة "زفيزدا" الروسية: "إذا كانت ذخيرة "أو إس في-96" القياسية مجهزة برصاصات متعددة العناصر، فإن هذه الخرطوشة تحتوي على رصاصة أحادية العنصر، أي أنها مصنوعة من قضيب فولاذي صلب".الخرطوشة الجديدة قادرة على اختراق سيارة مدرعة خفيفة الوزن، وفقًا لمعايير "الناتو"، على مسافة كيلومترين واختراق دروع أكثر قوة على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف.وتابع ماتفيف، بالقول: "هناك ذخيرة أكثر قوة. بنفس تصميم الرصاصة تمامًا، فهي أيضًا مصنوعة من الفولاذ أحادي العنصر، وهي تخترق جانب ناقلة الجند المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي على مسافة 100 متر، مع دروع صلبة معززة بالطبع"."أو إس في-96" هي بندقية قنص ذاتية التحميل من عيار 12.7 ملم. نظرًا لطولها الكبير (طول السبطانة فقط 1000 ملم)، فإنها قابلة للطي. يبلغ وزن البندقية 13 كيلوغرامًا ولها ميزة الصوت العالي جدًا للإطلاق، ويُنصح مطلق النار باستخدام سماعات الرأس.
https://sputnikarabic.ae/20231022/دي-إكس-إل---5-بندقية-قنص-روسية-خارقة-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1082331554.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تطوير خرطوش لبندقية روسية قادر على اختراق مدرعات "الناتو"

06:37 GMT 04.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية أورسيس إف - 17 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik
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تلقت بندقية القنص ذات العيار الكبير "أو إس في-96" خراطيش خارقة للدروع قادرة على اختراق تدريع ناقلات الجند المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.
وقال أندريه ماتفيف، المتخصص في الشركة المصنعة "تسي كي إي بي إس أو أو" لقناة "زفيزدا" الروسية: "إذا كانت ذخيرة "أو إس في-96" القياسية مجهزة برصاصات متعددة العناصر، فإن هذه الخرطوشة تحتوي على رصاصة أحادية العنصر، أي أنها مصنوعة من قضيب فولاذي صلب".
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الخرطوشة الجديدة قادرة على اختراق سيارة مدرعة خفيفة الوزن، وفقًا لمعايير "الناتو"، على مسافة كيلومترين واختراق دروع أكثر قوة على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف.
وتابع ماتفيف، بالقول: "هناك ذخيرة أكثر قوة. بنفس تصميم الرصاصة تمامًا، فهي أيضًا مصنوعة من الفولاذ أحادي العنصر، وهي تخترق جانب ناقلة الجند المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي على مسافة 100 متر، مع دروع صلبة معززة بالطبع".
"أو إس في-96" هي بندقية قنص ذاتية التحميل من عيار 12.7 ملم. نظرًا لطولها الكبير (طول السبطانة فقط 1000 ملم)، فإنها قابلة للطي. يبلغ وزن البندقية 13 كيلوغرامًا ولها ميزة الصوت العالي جدًا للإطلاق، ويُنصح مطلق النار باستخدام سماعات الرأس.
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