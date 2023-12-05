أحدهما نائب قائد سرية... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين خلال المعارك في غزة
© AP Photo / Bernat Armangueأسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من ضباطه، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، خلال معركة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 406.
وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الرقيب ياهيل غازيت 24 عاما من بلدة ركفات (شمال)، نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة في قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب (احتياط) جيل دانيلز، 34 سنة، من أشدود (جنوب)، مقاتل في سرية الاستطلاع التابعة للكتيبة 6261، اللواء 261، قتل هو الآخر في معركة في قطاع غزة.
הותר לפרסום: סרן יהל גזית, בן 24 מרקפת; ורס"ר במיל' גיל דניאלס, בן 34 מאשדוד, נפלו בקרבות ברצועה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/Fl5fdoLkR6— גלצ (@GLZRadio) December 5, 2023
وتابع الجيش في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من وحدة دوفدفان، تشكيل الكوماندوز، بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وتم نقل المقاتل لتلقي العلاج الطبي إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلته".
מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של שני חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/RNIYRookci— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 5, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv >>
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406، وفق بياناته الرسمية.
ولا يذكر الجيش حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقول إن إجمالي القتلى منذ بدء العملية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.