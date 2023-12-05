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https://sputnikarabic.ae/20231205/أحدهما-نائب-قائد-سرية-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-خلال-المعارك-في-غزة-1083766085.html
أحدهما نائب قائد سرية... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين خلال المعارك في غزة
أحدهما نائب قائد سرية... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين خلال المعارك في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من ضباطه، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، خلال معركة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 406. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T10:41+0000
2023-12-05T10:41+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الرقيب ياهيل غازيت 24 عاما من بلدة ركفات (شمال)، نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة في قطاع غزة.وأضاف أن الرقيب (احتياط) جيل دانيلز، 34 سنة، من أشدود (جنوب)، مقاتل في سرية الاستطلاع التابعة للكتيبة 6261، اللواء 261، قتل هو الآخر في معركة في قطاع غزة.وتابع الجيش في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من وحدة دوفدفان، تشكيل الكوماندوز، بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وتم نقل المقاتل لتلقي العلاج الطبي إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلته".وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406، وفق بياناته الرسمية.ولا يذكر الجيش حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقول إن إجمالي القتلى منذ بدء العملية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/محلل-إسرائيلي-دفعنا-ثمنا-مقلقا-للغاية-شمالي-غزة-وقد-يتكرر-السيناريو-في-خان-يونس-1083765354.html
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إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

أحدهما نائب قائد سرية... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين خلال المعارك في غزة

10:41 GMT 05.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangueأسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من ضباطه، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، خلال معركة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 406.
وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الرقيب ياهيل غازيت 24 عاما من بلدة ركفات (شمال)، نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة في قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب (احتياط) جيل دانيلز، 34 سنة، من أشدود (جنوب)، مقاتل في سرية الاستطلاع التابعة للكتيبة 6261، اللواء 261، قتل هو الآخر في معركة في قطاع غزة.
وتابع الجيش في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من وحدة دوفدفان، تشكيل الكوماندوز، بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وتم نقل المقاتل لتلقي العلاج الطبي إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلته".
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406، وفق بياناته الرسمية.
ولا يذكر الجيش حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقول إن إجمالي القتلى منذ بدء العملية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
محلل إسرائيلي: دفعنا ثمنا مقلقا للغاية شمالي غزة... وقد يتكرر السيناريو في خان يونس
10:17 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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