https://sputnikarabic.ae/20231205/أردوغان-يجب-محاسبة-إسرائيل-ونتنياهو-يخاطر-بمستقبل-المنطقة-من-أجل-حسابات-سياسية-1083766632.html

أردوغان: يجب محاسبة إسرائيل ونتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حسابات سياسية

أردوغان: يجب محاسبة إسرائيل ونتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حسابات سياسية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "قتل الأطفال والنساء جريمة حرب وجريمة إنسانية"، مشددا على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الأفعال، بحسب... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T11:02+0000

2023-12-05T11:02+0000

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وقال أردوغان، أمام القمة الخليجية التركية في العاصمة القطرية الدوحة: "كنا نأمل أن تكون الهدنة في غزة دائمة ولكن ذلك لم يحدث للأسف"، مضيفا أن "نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة برمتها من أجل حساباته السياسية الداخلية".وتابع: "هدفنا الوصول إلى دولة فلسطين ذات الاستقلال والسيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، مقدرا جهود قطر في تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231205/أمين-عام-مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-خطورة-استمرار-الاحتلال-وحرمان-الشعب-الفلسطيني-من-حقوقه-1083765756.html

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