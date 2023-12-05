https://sputnikarabic.ae/20231205/إسرائيل-والإمارات-تتفقان-على-إنشاء-جسر-بري-بين-دبي-وميناء-حيفا-لتجاوز-تهديد-الحوثيين-1083769446.html

إسرائيل والإمارات تتفقان على إنشاء جسر بري بين دبي وميناء حيفا "لتجاوز تهديد الحوثيين"

إسرائيل والإمارات تتفقان على إنشاء جسر بري بين دبي وميناء حيفا "لتجاوز تهديد الحوثيين"

كشفت صحيفة إسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق مع الإمارات يقضي بإنشاء جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي لـ "تجاوز تهديد الحوثيين". 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T12:04+0000

2023-12-05T12:04+0000

2023-12-05T12:04+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068032627_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_94697687ea31075dad94f2fc8b205a05.jpg

وقالت صحيفة "معاريف"، اليوم الثلاثاء: "في ظل الحرب تم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا".وأضافت أن الجسر البري المزمع إقامته "يهدف إلى تجاوز تهديد الحوثيين في اليمن بقطع الممرات الملاحية في الطريق إلى إسرائيل".ولم تعلق إسرائيل أو الإمارات رسميا على ما أورده تقرير الصحيفة حتى الساعة 12:00 (توقيت غرينتش).والشهر الماضي، تعرضت السفينة "جالاكسي ريدر" الإسرائيلية، للاختطاف في البحر الأحمر من قبل مسلحي جماعة "أنصار الله"، ولاحقا تعرضت 3 سفن لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.وقررت شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تحويل طرق إبحارها من وإلى آسيا، من خلال دوران سفنها حول أفريقيا، تجنبا لهجمات "أنصار الله".وبحسب تقرير لـ "معاريف"، أمس الاثنين، فإن ذلك يعني "أنه تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يومًا، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي".وسبق أن أعلن قادة "أنصار الله"، أنهم سيواصلون استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المستأجرة من شركات يملكها إسرائيليون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى انتهاء "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".

https://sputnikarabic.ae/20231204/تحليل-يرصد-ما-سيحدث-للاقتصاد-الإسرائيلي-إذا-واصل-الحوثيون-عملياتهم-الهجومية-في-البحر-الأحمر-1083726101.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن