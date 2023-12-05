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https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-إسرائيل-توجهت-إلى-دول-مختلفة-بهدف-إقامة-قوة-لحماية-مسارات-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1083760333.html
إعلام: إسرائيل توجهت إلى دول مختلفة بهدف إقامة قوة لحماية مسارات الملاحة في البحر الأحمر
إعلام: إسرائيل توجهت إلى دول مختلفة بهدف إقامة قوة لحماية مسارات الملاحة في البحر الأحمر
توجهت إسرائيل بشكل رسمي إلى دول عدة بينها بريطانيا واليابان، بهدف تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر، من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية في المنطقة. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:26+0000
2023-12-05T07:26+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ذلك جاء بعد الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضد ثلاث سفن تجارية ومدمرة أمريكية، مشيرة إلى أن "القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل إلى تشكيلها ستعمل في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20231203/صحيفة-تكشف-عن-أول-تحرك-من-إسرائيل-بعد-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1083716739.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: إسرائيل توجهت إلى دول مختلفة بهدف إقامة قوة لحماية مسارات الملاحة في البحر الأحمر

07:26 GMT 05.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZسفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية تقوم بدوريات في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة
سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية تقوم بدوريات في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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توجهت إسرائيل بشكل رسمي إلى دول عدة بينها بريطانيا واليابان، بهدف تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر، من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ذلك جاء بعد الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضد ثلاث سفن تجارية ومدمرة أمريكية، مشيرة إلى أن "القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل إلى تشكيلها ستعمل في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".
وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".
سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
صحيفة تكشف عن أول تحرك من إسرائيل بعد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
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