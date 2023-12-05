https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-خيبة-أمل-في-البنتاغون-من-ردة-فعل-بايدن-على-هجمات-البحر-الأحمر---1083759128.html

إعلام: خيبة أمل في "البنتاغون" من ردة فعل بايدن على هجمات البحر الأحمر

إعلام: خيبة أمل في "البنتاغون" من ردة فعل بايدن على هجمات البحر الأحمر

كشفت وسائل إعلام غربية، عن وجود مشاعر "خيبة أمل" لدى المسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) من طريقة ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T06:20+0000

2023-12-05T06:20+0000

2023-12-05T06:22+0000

العالم

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083232883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1bbd17f227d88d5b7a9259423e7e9e5.jpg

ونقلت صحف أمريكية عن مصادر عسكرية أن "المسؤولين العسكريين الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل من رد فعل إدارة الرئيس جو بايدن، على الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، التي نقلت هذه المزاعم، فقد قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "السفن التجارية في البحر الأحمر تعرضت للهجوم أربع مرات، خلال 24 ساعة، واستجابت مدمرة أمريكية لتنبيهاتها وأسقطت ثلاث طائرات من دون طيار".ووفقا لمسؤولين في البنتاغون وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، "فمن المستحيل القول، على وجه اليقين، أن هدف الهجمات كان سفينة حربية أمريكية"، بحسب قولهم.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، لم يذكر اسمه، قوله: "إذا رأت سفننا شيئا قادما نحوها، فسوف تعتبره تهديدا وتضرب الهدف، ومن الصعب أن نتصور أن هذا قد حدث على الإطلاق للسفن الأمريكية في المنطقة".وقال مسؤول آخر إن إدارة بايدن تتعمد التقليل من أهمية التهديد في البحر الأحمر، لتجنب التصعيد في "منطقة على شفا الصراع" حول إسرائيل وفلسطين. وفي الوقت ذاته، يتفق المتحدثون على أن الزيادة في عدد الهجمات على السفن التجارية هي في حد ذاتها تصعيد، بحسب قولهم.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية"، مشيرًا إلى أن "القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مدمرة أمريكية أسقطت 3 طائرات مسيرة، أثناء تقديم البحرية الأمريكية الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر، استهدفتها هجمات من اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-تنفي-تزويد-أنصار-الله-بمسيرات-لمهاجمة-السفن-في-البحر-الأحمر-1083733914.html

https://sputnikarabic.ae/20231204/صوّت-للشخصية-الأكثر-جدلا-لعام-2023-1083723885.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة