https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-خيبة-أمل-في-البنتاغون-من-ردة-فعل-بايدن-على-هجمات-البحر-الأحمر---1083759128.html
إعلام: خيبة أمل في "البنتاغون" من ردة فعل بايدن على هجمات البحر الأحمر
إعلام: خيبة أمل في "البنتاغون" من ردة فعل بايدن على هجمات البحر الأحمر
كشفت وسائل إعلام غربية، عن وجود مشاعر "خيبة أمل" لدى المسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) من طريقة ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T06:20+0000
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ونقلت صحف أمريكية عن مصادر عسكرية أن "المسؤولين العسكريين الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل من رد فعل إدارة الرئيس جو بايدن، على الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، التي نقلت هذه المزاعم، فقد قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "السفن التجارية في البحر الأحمر تعرضت للهجوم أربع مرات، خلال 24 ساعة، واستجابت مدمرة أمريكية لتنبيهاتها وأسقطت ثلاث طائرات من دون طيار".ووفقا لمسؤولين في البنتاغون وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، "فمن المستحيل القول، على وجه اليقين، أن هدف الهجمات كان سفينة حربية أمريكية"، بحسب قولهم.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، لم يذكر اسمه، قوله: "إذا رأت سفننا شيئا قادما نحوها، فسوف تعتبره تهديدا وتضرب الهدف، ومن الصعب أن نتصور أن هذا قد حدث على الإطلاق للسفن الأمريكية في المنطقة".وقال مسؤول آخر إن إدارة بايدن تتعمد التقليل من أهمية التهديد في البحر الأحمر، لتجنب التصعيد في "منطقة على شفا الصراع" حول إسرائيل وفلسطين. وفي الوقت ذاته، يتفق المتحدثون على أن الزيادة في عدد الهجمات على السفن التجارية هي في حد ذاتها تصعيد، بحسب قولهم.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية"، مشيرًا إلى أن "القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مدمرة أمريكية أسقطت 3 طائرات مسيرة، أثناء تقديم البحرية الأمريكية الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر، استهدفتها هجمات من اليمن.
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العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
إعلام: خيبة أمل في "البنتاغون" من ردة فعل بايدن على هجمات البحر الأحمر
06:20 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 05.12.2023)
كشفت وسائل إعلام غربية، عن وجود مشاعر "خيبة أمل" لدى المسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) من طريقة ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الهجمات التي نُفذت ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، على خلفية الحرب في غزة.
ونقلت صحف أمريكية عن مصادر عسكرية أن "المسؤولين العسكريين الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل من رد فعل إدارة الرئيس جو بايدن، على الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن "رئيس الدولة (بايدن) يقلل من خطورة التهديد الذي تواجهه القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة"، على حد زعمهم.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، التي نقلت هذه المزاعم، فقد قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "السفن التجارية في البحر الأحمر تعرضت للهجوم أربع مرات، خلال 24 ساعة، واستجابت مدمرة أمريكية لتنبيهاتها وأسقطت ثلاث طائرات من دون طيار".
ووفقا لمسؤولين في البنتاغون وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، "فمن المستحيل القول، على وجه اليقين، أن هدف الهجمات كان سفينة حربية أمريكية"، بحسب قولهم.
لكن على الرغم من ذلك، قال أربعة مسؤولين، أجرت الصحيفة مقابلات معهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن القوات البحرية الأمريكية "تتعرض بشكل واضح للتهديد" في البحر الأحمر والخليج العربي، على حد زعمهم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، لم يذكر اسمه، قوله: "إذا رأت سفننا شيئا قادما نحوها
، فسوف تعتبره تهديدا وتضرب الهدف، ومن الصعب أن نتصور أن هذا قد حدث على الإطلاق للسفن الأمريكية في المنطقة".
وقال مسؤول آخر إن إدارة بايدن تتعمد التقليل من أهمية التهديد في البحر الأحمر، لتجنب التصعيد في "منطقة على شفا الصراع" حول إسرائيل وفلسطين. وفي الوقت ذاته، يتفق المتحدثون على أن الزيادة في عدد الهجمات على السفن التجارية هي في حد ذاتها تصعيد، بحسب قولهم.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، "تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب"، هما "يونتي إكسبلورر" و"نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري
، والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية"، مشيرًا إلى أن "القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مدمرة أمريكية أسقطت 3 طائرات مسيرة، أثناء تقديم البحرية الأمريكية الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر، استهدفتها هجمات من اليمن.