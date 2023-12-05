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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ساسة-وصحافة-الغرب-تجهز-الرأي-العام-لتقبل-الهزيمة-الأوكرانية--1083760536.html
إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية
إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية
صرح الصحفي والكاتب السياسي، لوكاس ليروس، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، يقومون بإعداد الجمهور لهزيمة أوكرانيا الحتمية. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:30+0000
2023-12-05T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأفاد صحفي في مقال تم نشره على موقع "إنفو بريكس": "مهمة السياسيين الغربيين هي توضيح أنه لا يمكن كسب هذه الحرب، وأنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، يقوم المسؤولون والصحفيون الغربيون بإعداد الرأي العام لهزيمة كييف الحتمية ويحاولون التركيز على إسرائيل باعتبارها حالة الطوارئ الجديدة".ويرى الصحفي أن "تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوتنبرغ، حول الاستعداد لاستقبال أخبار سيئة من أوكرانيا، ليس أكثر من اعتراف الغرب بكارثة وشيكة، وعلى الرغم من كل المساعدة التي قدمها الحلفاء، لم تتمكن كييف ببساطة من التعامل مع قوة روسيا وجيشها".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-استعدادات-بريطانية-للضغط-على-زيلينسكي-لإجباره-على-التفاوض-1083759615.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية

07:30 GMT 05.12.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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صرح الصحفي والكاتب السياسي، لوكاس ليروس، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، يقومون بإعداد الجمهور لهزيمة أوكرانيا الحتمية.
وأفاد صحفي في مقال تم نشره على موقع "إنفو بريكس": "مهمة السياسيين الغربيين هي توضيح أنه لا يمكن كسب هذه الحرب، وأنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، يقوم المسؤولون والصحفيون الغربيون بإعداد الرأي العام لهزيمة كييف الحتمية ويحاولون التركيز على إسرائيل باعتبارها حالة الطوارئ الجديدة".
ويرى الصحفي أن "تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوتنبرغ، حول الاستعداد لاستقبال أخبار سيئة من أوكرانيا، ليس أكثر من اعتراف الغرب بكارثة وشيكة، وعلى الرغم من كل المساعدة التي قدمها الحلفاء، لم تتمكن كييف ببساطة من التعامل مع قوة روسيا وجيشها".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
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06:38 GMT
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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