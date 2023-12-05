https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ساسة-وصحافة-الغرب-تجهز-الرأي-العام-لتقبل-الهزيمة-الأوكرانية--1083760536.html

إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية

إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية

صرح الصحفي والكاتب السياسي، لوكاس ليروس، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، يقومون بإعداد الجمهور لهزيمة أوكرانيا الحتمية. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T07:30+0000

2023-12-05T07:30+0000

2023-12-05T07:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأفاد صحفي في مقال تم نشره على موقع "إنفو بريكس": "مهمة السياسيين الغربيين هي توضيح أنه لا يمكن كسب هذه الحرب، وأنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، يقوم المسؤولون والصحفيون الغربيون بإعداد الرأي العام لهزيمة كييف الحتمية ويحاولون التركيز على إسرائيل باعتبارها حالة الطوارئ الجديدة".ويرى الصحفي أن "تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوتنبرغ، حول الاستعداد لاستقبال أخبار سيئة من أوكرانيا، ليس أكثر من اعتراف الغرب بكارثة وشيكة، وعلى الرغم من كل المساعدة التي قدمها الحلفاء، لم تتمكن كييف ببساطة من التعامل مع قوة روسيا وجيشها".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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