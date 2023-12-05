https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ساسة-وصحافة-الغرب-تجهز-الرأي-العام-لتقبل-الهزيمة-الأوكرانية--1083760536.html
إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية
إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية
صرح الصحفي والكاتب السياسي، لوكاس ليروس، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، يقومون بإعداد الجمهور لهزيمة أوكرانيا الحتمية. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:30+0000
2023-12-05T07:30+0000
2023-12-05T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425137_0:183:2852:1787_1920x0_80_0_0_50449948535fa785f9fc9ed6777429c7.jpg
وأفاد صحفي في مقال تم نشره على موقع "إنفو بريكس": "مهمة السياسيين الغربيين هي توضيح أنه لا يمكن كسب هذه الحرب، وأنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، يقوم المسؤولون والصحفيون الغربيون بإعداد الرأي العام لهزيمة كييف الحتمية ويحاولون التركيز على إسرائيل باعتبارها حالة الطوارئ الجديدة".ويرى الصحفي أن "تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوتنبرغ، حول الاستعداد لاستقبال أخبار سيئة من أوكرانيا، ليس أكثر من اعتراف الغرب بكارثة وشيكة، وعلى الرغم من كل المساعدة التي قدمها الحلفاء، لم تتمكن كييف ببساطة من التعامل مع قوة روسيا وجيشها".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-استعدادات-بريطانية-للضغط-على-زيلينسكي-لإجباره-على-التفاوض-1083759615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425137_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_3de4a08da10058b54df834cf0052c35d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: ساسة وصحافة الغرب تجهز الرأي العام لتقبل الهزيمة الأوكرانية
صرح الصحفي والكاتب السياسي، لوكاس ليروس، اليوم الثلاثاء، أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، يقومون بإعداد الجمهور لهزيمة أوكرانيا الحتمية.
وأفاد صحفي في مقال تم نشره على موقع "إنفو بريكس": "مهمة السياسيين الغربيين هي توضيح أنه لا يمكن كسب هذه الحرب، وأنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، يقوم المسؤولون والصحفيون الغربيون بإعداد الرأي العام لهزيمة كييف الحتمية ويحاولون التركيز على إسرائيل باعتبارها حالة الطوارئ الجديدة".
ويرى الصحفي أن "تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوتنبرغ، حول الاستعداد لاستقبال أخبار سيئة من أوكرانيا، ليس أكثر من اعتراف الغرب بكارثة وشيكة، وعلى الرغم من كل المساعدة التي قدمها الحلفاء، لم تتمكن كييف ببساطة من التعامل مع قوة روسيا وجيشها".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة
من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.