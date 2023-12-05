https://sputnikarabic.ae/20231205/الجيش-الأردني-مقتل-3-مهربين-أثناء-إحباط-محاولة-تهريب-كميات-كبيرة-من-المخدرات-قادمة-من-سوريا-1083763503.html

الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين أثناء إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

الجيش الأردني: مقتل 3 مهربين أثناء إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إحباطها عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات ‏قادمة من الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مهربين.‏ 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T09:26+0000

2023-12-05T09:26+0000

2023-12-05T09:26+0000

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وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، أنه "تم العثور على 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".وبيّن المصدر أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك بإطلاق النار مباشرة عليهم".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعترض الجيش الأردني، طائرة مسيرة قادمة من سوريا، حاولت اجتياز حدود الأردن ‏بطريقة غير مشروعة.‏وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محمّلة بكمية من مادة الكريستال المخدرة، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، رصد الجيش الأردني محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين للحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية، كانتا تحملان مواد مخدرة.كما أنه في الشهر ذاته، أسقطت القوات المسلحة الأردنية طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الداخلية-الأردني-الخليج-العربي-من-الوجهات-الرئيسية-للمخدرات-التي-تدخل-من-سوريا-إلى-الأردن-1081587242.html

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