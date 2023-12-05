https://sputnikarabic.ae/20231205/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلتي-ميغ--29-ومروحية-مي-8-و74-مسيرة-تابعة-لقوات-نظام-كييف-1083770499.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلتي "ميغ -29" ومروحية "مي-8" و74 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T12:17+0000
2023-12-05T12:17+0000
2023-12-05T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي مقاتلتي "ميغ -29" للقوات الأوكرانية في محيط بلدتي شيروكوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولاييف، بالإضافة إلى ذلك أسقطت مروحية من طراز "مي -8" تابعة لقوات كييف قرب بلدة بيستشانوي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 74 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين و مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات".وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون، بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب كفاءة الدفاعات الروسية والعسكريين الروس.
https://sputnikarabic.ae/20231205/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-103-مناطق-1083768646.html
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رصد عسكري
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"
12:17 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 05.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلتي "ميغ -29" ومروحية "مي-8" و74 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي مقاتلتي "ميغ -29" للقوات الأوكرانية في محيط بلدتي شيروكوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولاييف، بالإضافة إلى ذلك أسقطت مروحية من طراز "مي -8" تابعة لقوات كييف قرب بلدة بيستشانوي في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 74 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين و مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات".
وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
وتركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث دفعت كييف بألوية قتالية دربها حلف "الناتو"، ومسلحة بمعدات غربية حديثة، بينها مدرعات "برادلي" الأمريكية، ودبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون، بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب كفاءة الدفاعات الروسية والعسكريين الروس.