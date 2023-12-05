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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلتي-ميغ--29-ومروحية-مي-8-و74-مسيرة-تابعة-لقوات-نظام-كييف-1083770499.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلتي "ميغ -29" ومروحية "مي-8" و74 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T12:17+0000
2023-12-05T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي مقاتلتي "ميغ -29" للقوات الأوكرانية في محيط بلدتي شيروكوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولاييف، بالإضافة إلى ذلك أسقطت مروحية من طراز "مي -8" تابعة لقوات كييف قرب بلدة بيستشانوي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 74 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين و مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات".وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون، بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب كفاءة الدفاعات الروسية والعسكريين الروس.
https://sputnikarabic.ae/20231205/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-103-مناطق-1083768646.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"

12:17 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 05.12.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلتي "ميغ -29" ومروحية "مي-8" و74 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي مقاتلتي "ميغ -29" للقوات الأوكرانية في محيط بلدتي شيروكوي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولاييف، بالإضافة إلى ذلك أسقطت مروحية من طراز "مي -8" تابعة لقوات كييف قرب بلدة بيستشانوي في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 74 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين و مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات".
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق
11:50 GMT
وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.

وتركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث دفعت كييف بألوية قتالية دربها حلف "الناتو"، ومسلحة بمعدات غربية حديثة، بينها مدرعات "برادلي" الأمريكية، ودبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع.

واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون، بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب كفاءة الدفاعات الروسية والعسكريين الروس.
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