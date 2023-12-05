https://sputnikarabic.ae/20231205/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بحر-آزوف-1083757026.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة جرى تدمير 4 منها واعتراض 2 أخريين فوق... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T04:08+0000
2023-12-05T04:08+0000
2023-12-05T04:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "في 5 ديسمبر/ كانون الأول عند نحو الساعة 06:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام طائرات مسيرة. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 2 أخريين فوق بحر آزوف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231205/الدفاع-الروسية-تدمير-واعتراض-35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-بحر-آزوف-وأراضي-جمهورية-القرم-1083756854.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة جرى تدمير 4 منها واعتراض 2 أخريين فوق بحر آزوف.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "في 5 ديسمبر/ كانون الأول عند نحو الساعة 06:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام طائرات مسيرة. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 2 أخريين فوق بحر آزوف.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة
، جرى تدمير 22 منها واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.