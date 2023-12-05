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"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231205/الرئيس-الإيراني-استشهاد-النساء-والأطفال-الفلسطينيين-سينهي-الدولة-المزيفة-للكيان-الصهيوني-1083762018.html
الرئيس الإيراني: استشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين سينهي دولة الكيان الصهيوني المزيفة
الرئيس الإيراني: استشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين سينهي دولة الكيان الصهيوني المزيفة
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة، من جرائم وإبادة جماعية للأطفال هو أمر مؤسف للإنسانية". 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T08:21+0000
2023-12-05T08:22+0000
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وقال رئيسي، خلال تقديم مشروع موازنة إيران للعام المقبل: "إننا نعتقد أن استشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين سينهي الحكومة الصهيونية المزيفة وسنشهد انتصار الفلسطينيين والقضاء على الإسرائيليين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "استشهاد 6500 طفل وسفك دماء النساء والرجال المجاهدين والمقاومين في فلسطين أمر مؤسف، وهذه الإبادة الجماعية مؤسفة للإنسانية، والغريب أن مؤيدي هذه الإبادة الجماعية هم الذين يطالبون بحقوق الإنسان"، متابعا: "المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن الدفاع عن المظلومين فقدت كفاءتها أمام نظام الهيمنة وأمريكا، كل هذا مؤسف للبشرية، لكننا لا نشعر بخيبة أمل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/الأمم-المتحدة-تحذر-من-سيناريو-أكثر-جهنمية-في-غزة-إذا-لم-تدخل-المزيد-من-المساعدات-1083760710.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إبراهيم رئيسي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إبراهيم رئيسي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني: استشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين سينهي دولة الكيان الصهيوني المزيفة

08:21 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 05.12.2023)
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مرتديا الكوفية الفلسطينية، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مرتديا الكوفية الفلسطينية، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة، من جرائم وإبادة جماعية للأطفال هو أمر مؤسف للإنسانية".
وقال رئيسي، خلال تقديم مشروع موازنة إيران للعام المقبل: "إننا نعتقد أن استشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين سينهي الحكومة الصهيونية المزيفة وسنشهد انتصار الفلسطينيين والقضاء على الإسرائيليين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "استشهاد 6500 طفل وسفك دماء النساء والرجال المجاهدين والمقاومين في فلسطين أمر مؤسف، وهذه الإبادة الجماعية مؤسفة للإنسانية، والغريب أن مؤيدي هذه الإبادة الجماعية هم الذين يطالبون بحقوق الإنسان"، متابعا: "المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن الدفاع عن المظلومين فقدت كفاءتها أمام نظام الهيمنة وأمريكا، كل هذا مؤسف للبشرية، لكننا لا نشعر بخيبة أمل".
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة، وسط قطاع غزة، في 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
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07:35 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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