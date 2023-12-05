https://sputnikarabic.ae/20231205/القوات-الروسية-تتسلم-جميع-أنظمة-بانتسير-إس-الفائقة-الدقة-قبل-الموعد-المحدد-1083764200.html

القوات الروسية تتسلم جميع أنظمة "بانتسير-إس" الفائقة الدقة قبل الموعد المحدد

القوات الروسية تتسلم جميع أنظمة "بانتسير-إس" الفائقة الدقة قبل الموعد المحدد

أكدت شركة "الأنظمة العالية الدقة" الروسية القابضة، اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية، قبل الموعد المحدد، جميع أنظمة الصواريخ والمدفعية للدفاع... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T09:46+0000

2023-12-05T09:46+0000

2023-12-05T10:06+0000

رصد عسكري

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وجاء في بيان الشركة: "أكمل مكتب تصميم الأجهزة في شركة "للأنظمة العالية الدقة" ( التابعة لـ"روستيخ" المتخصصة في مجال الأسلحة) قبل الموعد المحدد، تنفيذ حجز الدفاع الحكومي، لعام 2023، لتوريد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير-إس".وأضاف البيان: "واليوم، تواصل الشركة المصنعة في مدينة تولا، إنتاج أنظمة "بانتسير" بما يتجاوز الجدول الزمني".يذكر أن نظام "بانتسير" قد حصل على تحديثات زادت كفاءة العمل ضد الطائرات المسيرة والقذائف المعقدة والصواريخ بعيدة المدى. وأكدت الشركة أن نتائج الاستخدام القتالي للمنظومة "أظهرت صحة قرارات التصميم المعتمدة مسبقًا".والجدير بالذكر أن نظام "بانتسير- إس 1"، هو نظام دفاع جوي صاروخي مدفعي عام، صمم لحماية المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك نظم الدفاع الجوي البعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية، ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.وتجدر الإشارة إلى أن العمل في مشروع "بانتسير"، بدأ في سنة 1990، ليحل محل نظام "تونغوسكا"، وتم الانتهاء من النسخة التجريبية منه سنة 1994، وتمَّ عرضها في معرض "ماكس 1995"، ومنذ ذلك الوقت، تمّ تطوير النظام بشكل ملحوظ، وعرضت النسخة الأخيرة، في معرض "ماكس 2007"، وابتداء من 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2012، تمّ اعتماد منظومة "بانتسير- إس1" في الجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20231203/بعد-تصديهما-لصواريخ-إف---16-الإسرائيلية-في-سوريا-معلومات-عن-أنظمة-بوك-وبانتسير-الروسية--1083704801.html

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