https://sputnikarabic.ae/20231205/القوات-الروسية-تتسلم-دفعة-محدثة-من-مقاتلات-ميغ-31-1083761008.html
القوات الروسية تتسلم دفعة محدثة من مقاتلات "ميغ-31"
القوات الروسية تتسلم دفعة محدثة من مقاتلات "ميغ-31"
انتهى مصنع شركة "سوكول" لتصنيع الطائرات في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، من تنفيذ برنامج الإنتاج لعام 2023، لإصلاح وتحديث الطائرات المقاتلة الاعتراضية من طراز... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:47+0000
2023-12-05T07:47+0000
2023-12-05T07:47+0000
رصد عسكري
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وذكرت الشركة أنه "تم تسليم الطائرات إلى وزارة الدفاع الروسية، في الوقت المحدد وإرسالها إلى قواعد تمركزها".وأشارت الشركة إلى أن تحديث الطائرة "ميغ-31" يعد أحد الأنشطة الرئيسية لمصنع "سوكول".وزودت المقاتلات، خلال التحديث، بنظام حديث للتحكم في الأسلحة وبرادار جديد، ما يسمح لها برؤية العدو على مسافة 320 كيلومترًا وتتبع ما يصل إلى 10 أهداف جوية في آن واحد.وتصنف "ميغ -31" ضمن أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، ويمكنها الانطلاق بسرعات خارقة تتجاوز ضعفي سرعة الصوت في طبقات الجو العليا، لتدمير أي هدف معاد من مسافات آمنة بما تحمله من صواريخ "جو - جو" لا مثيل لها في العالم.قامت "ميغ -31" بأولى رحلاتها التجريبية، في سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال حتى الآن مقاتلة من طراز فريد يمكنها حمل ترسانة متنوعة من الصواريخ الخارقة "جو - جو" قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تمكنها من تدمير أي هدف جوي أيا كانت سرعته أو وسائله الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20231026/مقاتلة-ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-نرويجية-وتمنعها-من-اختراق-الحدود-1082483080.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تتسلم دفعة محدثة من مقاتلات "ميغ-31"
انتهى مصنع شركة "سوكول" لتصنيع الطائرات في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، من تنفيذ برنامج الإنتاج لعام 2023، لإصلاح وتحديث الطائرات المقاتلة الاعتراضية من طراز "ميغ-31" في إطار طلبات دفاع الدولة.
وذكرت الشركة أنه "تم تسليم الطائرات إلى وزارة الدفاع الروسية، في الوقت المحدد وإرسالها إلى قواعد تمركزها".
وأشارت الشركة إلى أن تحديث الطائرة "ميغ-31" يعد أحد الأنشطة الرئيسية لمصنع "سوكول".
وزودت المقاتلات، خلال التحديث، بنظام حديث للتحكم في الأسلحة وبرادار جديد، ما يسمح لها برؤية العدو على مسافة 320 كيلومترًا وتتبع ما يصل إلى 10 أهداف جوية في آن واحد.
وتصنف "ميغ -31" ضمن أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، ويمكنها الانطلاق بسرعات خارقة تتجاوز ضعفي سرعة الصوت في طبقات الجو العليا، لتدمير أي هدف معاد من مسافات آمنة بما تحمله من صواريخ "جو - جو" لا مثيل لها في العالم.
قامت "ميغ -31" بأولى رحلاتها التجريبية، في سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال حتى الآن مقاتلة من طراز فريد يمكنها حمل ترسانة متنوعة من الصواريخ الخارقة
"جو - جو" قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تمكنها من تدمير أي هدف جوي أيا كانت سرعته أو وسائله الدفاعية.