https://sputnikarabic.ae/20231205/بوتين-التعاون-الروسي-الجزائري-يتقدم-بوتيرة-جيدة-1083765576.html
بوتين: التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة
بوتين: التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدر المسار السياسي المتوازن للجزائر، وأن التعاون الروسي الجزائري، يتقدم بوتيرة جيدة. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T10:20+0000
2023-12-05T10:20+0000
2023-12-05T10:20+0000
روسيا
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082968279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79c6faa2a40b259394cc8fa00e08a9ff.jpg
وقال الرئيس بوتين، يوم أمس الاثنين، خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا: "إن التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري، يتقدم بوتيرة جيدة. وقد تجاوز حجم التجارة بالفعل ملياري دولار، والعلاقات الإنسانية تتوسع باستمرار، ونحن نقدر المسار المتوازن للسياسة الخارجية للقيادة الجزائرية".وذكر بوتين أنه في 2024-2025 ستحصل الجزائر على مقعد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأضاف الرئيس بوتين: "سنقوم بالطبع بتكثيف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".كما أكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها نوايا مسبقة أو عدائية تجاه أي أحد كان، وتعول على المساواة في العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعتزم بنشاط توسيع الشراكات على المسار الإنساني مع الدول الأجنبية.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو، وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".
https://sputnikarabic.ae/20231204/بوتين-روسيا-تعتزم-المساهمة-في-تعزيز-دور-بريكس-1083746829.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082968279_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_737fe764108b2a1b4f70f5b45ddc7e6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, الجزائر
روسيا, العالم العربي, الجزائر
بوتين: التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدر المسار السياسي المتوازن للجزائر، وأن التعاون الروسي الجزائري، يتقدم بوتيرة جيدة.
وقال الرئيس بوتين، يوم أمس الاثنين، خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا: "إن التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري، يتقدم بوتيرة جيدة. وقد تجاوز حجم التجارة بالفعل ملياري دولار، والعلاقات الإنسانية تتوسع باستمرار، ونحن نقدر المسار المتوازن للسياسة الخارجية للقيادة الجزائرية".
وذكر بوتين أنه في 2024-2025 ستحصل الجزائر على مقعد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس بوتين: "سنقوم بالطبع بتكثيف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".
كما أكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها نوايا مسبقة أو عدائية تجاه أي أحد كان، وتعول على المساواة في العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعتزم بنشاط توسيع الشراكات على المسار الإنساني مع الدول الأجنبية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو، وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".