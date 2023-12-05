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تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية
تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مكونة من 15 دبابة حديثة من طراز "تي- 90إم- بروريف" انضمت إلى المركبات القتالية لدى وحدات الدبابات... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:23+0000
2023-12-05T07:23+0000
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة أنه تم إرسال نحو 100 مركبة مشاة قتالية من طراز" بي إم بي-2" من مختلف التعديلات ودبابات "تي-72 بي3" إلى وحدات الدبابات والبنادق الآلية في المنطقة العسكرية المركزية. وفي المجمل، دخلت أكثر من 700 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة في خدمة قوات المنطقة العسكرية المركزية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.يشار إلى أن هيكل وبرج دبابة "تي-90 إم" يحتوي على درع أمامي متعدد الطبقات، وهو ما يعادل مترًا تقريبًا من الدروع المتجانسة (طبقة واحدة مصبوبة). وتم تجهيز الدبابة بحماية ديناميكية مدمجة ومثبتة يمكنها تحمل حتى القذائف من العيار الصغير، بالإضافة إلى الدروع القياسية، وتُستخدم عناصر الحماية الديناميكية أيضًا لحماية الهيكل.التسليح الرئيسي للدبابة "تي-90 إم" هو مدفع أملس من عيار 125 ملم، يبلغ مدى إطلاق الذخيرة التراكمية والذخيرة من العيار الصغير 4000 متر، وذخيرة الصواريخ الموجهة 5000 متر، ويصل مدى الذخيرة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي، إلى 10000 متر.زودت أيضًا "تي-90 إم" بنظام حديث للتحكم في إطلاق النار، والذي يشمل نظام توجيه بانورامي للقائد ونظام التوجيه ليلي ونهاري من طراز"سوسنا-أو". يتيح نظام التحكم بإطلاق النار تلقي ونقل المعلومات حول الأهداف في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20231125/دبابات-تي-90-الروسية-تجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1083464429.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية

07:23 GMT 05.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مكونة من 15 دبابة حديثة من طراز "تي- 90إم- بروريف" انضمت إلى المركبات القتالية لدى وحدات الدبابات والبنادق الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة في المنطقة العسكرية المركزية.
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال نحو 100 مركبة مشاة قتالية من طراز" بي إم بي-2" من مختلف التعديلات ودبابات "تي-72 بي3" إلى وحدات الدبابات والبنادق الآلية في المنطقة العسكرية المركزية. وفي المجمل، دخلت أكثر من 700 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة في خدمة قوات المنطقة العسكرية المركزية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
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دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
25 نوفمبر, 09:10 GMT
يشار إلى أن هيكل وبرج دبابة "تي-90 إم" يحتوي على درع أمامي متعدد الطبقات، وهو ما يعادل مترًا تقريبًا من الدروع المتجانسة (طبقة واحدة مصبوبة). وتم تجهيز الدبابة بحماية ديناميكية مدمجة ومثبتة يمكنها تحمل حتى القذائف من العيار الصغير، بالإضافة إلى الدروع القياسية، وتُستخدم عناصر الحماية الديناميكية أيضًا لحماية الهيكل.
التسليح الرئيسي للدبابة "تي-90 إم" هو مدفع أملس من عيار 125 ملم، يبلغ مدى إطلاق الذخيرة التراكمية والذخيرة من العيار الصغير 4000 متر، وذخيرة الصواريخ الموجهة 5000 متر، ويصل مدى الذخيرة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي، إلى 10000 متر.
زودت أيضًا "تي-90 إم" بنظام حديث للتحكم في إطلاق النار، والذي يشمل نظام توجيه بانورامي للقائد ونظام التوجيه ليلي ونهاري من طراز"سوسنا-أو". يتيح نظام التحكم بإطلاق النار تلقي ونقل المعلومات حول الأهداف في ساحة المعركة.
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