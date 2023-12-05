https://sputnikarabic.ae/20231205/تسليم-دفعة-من-دبابات-تي-90-إم-المطورة-إلى-القوات-الروسية-1083760122.html
تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية
تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مكونة من 15 دبابة حديثة من طراز "تي- 90إم- بروريف" انضمت إلى المركبات القتالية لدى وحدات الدبابات... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:23+0000
2023-12-05T07:23+0000
2023-12-05T07:23+0000
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة أنه تم إرسال نحو 100 مركبة مشاة قتالية من طراز" بي إم بي-2" من مختلف التعديلات ودبابات "تي-72 بي3" إلى وحدات الدبابات والبنادق الآلية في المنطقة العسكرية المركزية. وفي المجمل، دخلت أكثر من 700 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة في خدمة قوات المنطقة العسكرية المركزية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.يشار إلى أن هيكل وبرج دبابة "تي-90 إم" يحتوي على درع أمامي متعدد الطبقات، وهو ما يعادل مترًا تقريبًا من الدروع المتجانسة (طبقة واحدة مصبوبة). وتم تجهيز الدبابة بحماية ديناميكية مدمجة ومثبتة يمكنها تحمل حتى القذائف من العيار الصغير، بالإضافة إلى الدروع القياسية، وتُستخدم عناصر الحماية الديناميكية أيضًا لحماية الهيكل.التسليح الرئيسي للدبابة "تي-90 إم" هو مدفع أملس من عيار 125 ملم، يبلغ مدى إطلاق الذخيرة التراكمية والذخيرة من العيار الصغير 4000 متر، وذخيرة الصواريخ الموجهة 5000 متر، ويصل مدى الذخيرة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي، إلى 10000 متر.زودت أيضًا "تي-90 إم" بنظام حديث للتحكم في إطلاق النار، والذي يشمل نظام توجيه بانورامي للقائد ونظام التوجيه ليلي ونهاري من طراز"سوسنا-أو". يتيح نظام التحكم بإطلاق النار تلقي ونقل المعلومات حول الأهداف في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20231125/دبابات-تي-90-الروسية-تجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1083464429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مكونة من 15 دبابة حديثة من طراز "تي- 90إم- بروريف" انضمت إلى المركبات القتالية لدى وحدات الدبابات والبنادق الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة في المنطقة العسكرية المركزية.
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال نحو 100 مركبة
مشاة قتالية من طراز" بي إم بي-2" من مختلف التعديلات ودبابات "تي-72 بي3" إلى وحدات الدبابات والبنادق الآلية في المنطقة العسكرية المركزية. وفي المجمل، دخلت أكثر من 700 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة في خدمة قوات المنطقة العسكرية المركزية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
يشار إلى أن هيكل وبرج دبابة "تي-90 إم" يحتوي على درع أمامي متعدد الطبقات، وهو ما يعادل مترًا تقريبًا من الدروع المتجانسة (طبقة واحدة مصبوبة). وتم تجهيز الدبابة بحماية ديناميكية مدمجة ومثبتة يمكنها تحمل حتى القذائف من العيار الصغير، بالإضافة إلى الدروع القياسية، وتُستخدم عناصر الحماية الديناميكية أيضًا لحماية الهيكل.
التسليح الرئيسي للدبابة "تي-90 إم" هو مدفع أملس من عيار 125 ملم، يبلغ مدى إطلاق الذخيرة التراكمية والذخيرة من العيار الصغير 4000 متر، وذخيرة الصواريخ الموجهة 5000 متر، ويصل مدى الذخيرة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي، إلى 10000 متر.
زودت أيضًا "تي-90 إم" بنظام حديث للتحكم في إطلاق النار، والذي يشمل نظام توجيه بانورامي للقائد ونظام التوجيه ليلي ونهاري من طراز"سوسنا-أو". يتيح نظام التحكم بإطلاق النار تلقي ونقل المعلومات حول الأهداف في ساحة المعركة.