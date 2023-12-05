تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:22 GMT 05.12.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة جرى تدمير 4 منها واعتراض 2 أخريين فوق بحر آزوف.
04:21 GMT 05.12.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.