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الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1083757212.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T04:21+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:21 GMT 05.12.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:22 GMT 05.12.2023
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة جرى تدمير 4 منها واعتراض 2 أخريين فوق بحر آزوف.
04:21 GMT 05.12.2023
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.
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Палестинцы осматривают разрушения после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديوأمس, 22:15 GMT
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