عربي
https://sputnikarabic.ae/20231205/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-احتدام-المواجهة-بين-إسرائيل-وحماس-في-غزة-والضفة-صور-وفيديو-1083787660.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو
تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بعد مرور شهرين على إطلاق حماس عملية "طوفان... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T23:08+0000
2023-12-05T23:08+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eaef4455af6b9b410be9928709444277.jpg
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695294_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f42d17bf12064adff06d323127907c6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو

23:08 GMT 05.12.2023
تابعنا عبر
يتبع
تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بعد مرور شهرين على إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل بقصف مكثف وعملية برية فى القطاع.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، حيث شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
00:03 GMT 06.12.2023
المدفعية الإسرائيلية تشن قصفا متواصلا على أحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة.
23:43 GMT 05.12.2023
قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يسفر عن سقوط إصابات
23:41 GMT 05.12.2023
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل.
23:32 GMT 05.12.2023
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала