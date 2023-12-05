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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. احتدام المواجهة بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة... صور وفيديو
تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بعد مرور شهرين على إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ورد إسرائيل بقصف مكثف وعملية برية فى القطاع.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، حيث شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
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