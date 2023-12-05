https://sputnikarabic.ae/20231205/خبير-لإسرائيل-شباك-زمني-قصير-فهي-بحاجة-إلى-مرحلة-أمنية-في-غزة-1083778102.html

خبير: لإسرائيل شباك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة

خبير: لإسرائيل شباك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T14:14+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: لإسرائيل شبَّاك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة خبير: لإسرائيل شبَّاك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة

بعد شهرين من اندلاع الحرب.. تحذيرات من "سيناريو أكثر رعبا" في غزة. حول هذا، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين، قائلا:الناتو يقرر الاستمرار بمساعدة أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد:خلاف بين كييف وواشنطن حول أسباب فشل "الهجوم المضاد". وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار روسيا بعدم تسليح الفضاء. وهو ما قال عنه عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، الدكتور علي الأحمد:تعليق مفاوضات جدة بعد فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع. عن هذا الموضوغ، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن السوداني الكابتن عادل المفتي:"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأول لـ"إيديكس2023 ". عن هذا الموضوع وافانا من هناك مراسل "سبوتنيك" أحمد عبد الوهاب بأهم تفاصيل هذه الفعالية:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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