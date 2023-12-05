https://sputnikarabic.ae/20231205/خبير-لإسرائيل-شباك-زمني-قصير-فهي-بحاجة-إلى-مرحلة-أمنية-في-غزة-1083778102.html
خبير: لإسرائيل شباك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة
خبير: لإسرائيل شباك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T14:14+0000
2023-12-05T14:14+0000
2023-12-05T14:14+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/05/1083777934_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8952fd9313040dbc43cba5cb82d4040f.png
خبير: لإسرائيل شبَّاك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة
خبير: لإسرائيل شبَّاك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة
بعد شهرين من اندلاع الحرب.. تحذيرات من "سيناريو أكثر رعبا" في غزة. حول هذا، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين، قائلا:الناتو يقرر الاستمرار بمساعدة أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد:خلاف بين كييف وواشنطن حول أسباب فشل "الهجوم المضاد". وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار روسيا بعدم تسليح الفضاء. وهو ما قال عنه عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، الدكتور علي الأحمد:تعليق مفاوضات جدة بعد فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع. عن هذا الموضوغ، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن السوداني الكابتن عادل المفتي:"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأول لـ"إيديكس2023 ". عن هذا الموضوع وافانا من هناك مراسل "سبوتنيك" أحمد عبد الوهاب بأهم تفاصيل هذه الفعالية:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/05/1083777934_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_8cd4667676ece0f257044b09020b420d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: لإسرائيل شباك زمني قصير فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية في غزة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بعد شهرين من اندلاع الحرب.. تحذيرات من "سيناريو أكثر رعبا" في غزة. حول هذا، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين، قائلا:
"تل أبيب تعرف كيف تتلاعب بالتصريحات الإعلامية لتؤكد للشارع الفلسطيني والإسرائيلي بأن يدها هي العليا ولكنها تعرف أيضا أن لديها شبَّاكا زمنيا قصيرا فهي بحاجة إلى مرحلة أمنية تبيتها داخل القطاع، أما بالنسبة لغمر الأنفاق بمياه البحر، فهو لا يؤدي فقط بالضرر على تربة القطاع فحسب، بل على أهم مصدر زراعي في داخل إسرائيل الذي هو منطقة غلاف غزة، لذلك إن مثل هذه التصريحات هي للاستهلاك الإعلامي والحرب النفسية لا أكثر".
الناتو يقرر الاستمرار بمساعدة أوكرانيا. وعن هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد:
"ما زال الناتو مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يراهنون على تقديم الدعم لكييف متجاهلين الإحباط الكبير في الميدان وعدم القدرة على تحقيق أي إنجاز عسكري خاصة مع حلول الشتاء كما أن العامل المالي ليس في مصلحة الغرب بسبب التضخم وعجز الميزانية والمعارضة في الأحزاب والحكومات".
خلاف بين كييف وواشنطن حول أسباب فشل "الهجوم المضاد". وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:
"الطرفان يتحملان المسؤولية فالغرب ملّ من كثرة الأسلحة المرسلة دون تحقيق أي إنجاز، والقوات الأوكرانية لم تكن مدربة بما فيه الكفاية أو جاهزة لخوض هذه المعركة، وهذا فشل أمريكي لإدارة بايدن لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار روسيا بعدم تسليح الفضاء. وهو ما قال عنه عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، الدكتور علي الأحمد:
"هذا التسلح طريق محفوف بالمخاطر على المستوى البعيد لما له من تأثير على الوجود البشري فمثلا استخدام أسلحة فضائية ليزرية يمكنه أن يشل الصواريخ عابرة القارات وهذا خطر مع خروج الولايات المتحدة من العديد من المعاهدات المتعلقة بالحد من سباق التسلح".
تعليق مفاوضات جدة بعد فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع. عن هذا الموضوغ، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن السوداني الكابتن عادل المفتي:
"كانت جولة هامة جدا، ولكن لو راجعنا الأسباب الحقيقية لفشل الاتفاق لرأينا السبب هو بتواجد قوات الدعم السريع داخل جميع البيوت بالخرطوم وكان طلب القوات المسلحة السودانية أن يخرجوا من بيوت المواطنين التي استخدموها كارتكازات لهم وأيضا استدعاء قوات من خارج السودان لتفرِّق بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية التي يجب أن تكون هي المسيطرة وبدون الاتفاق على هذه النقاط المحورية فلن يكون هناك حلا عسكريا، وللأسف المتضررون هم السكان الموجودين في الخرطوم الآن".
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأول لـ"إيديكس2023 ". عن هذا الموضوع وافانا من هناك مراسل "سبوتنيك" أحمد عبد الوهاب بأهم تفاصيل هذه الفعالية:
"تستضيف مصر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (إيديكس-2023) من 4-7 ديسمبر/ كانون الأول بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض عشرات الدول منتجاتها الدفاعية خلال المعرض، ومن أبرز الأسلحة التي تم رصدها خلال تفقد الرئيس السيسي للأسلحة المصرية في المعرض راجمة الصواريخ (رعد - 2000)".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...