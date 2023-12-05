https://sputnikarabic.ae/20231205/دراسة-تحذر-الأرض-قد-تتجاوز-عتبة-الاحترار-بمقدار-15-درجة-مئوية-خلال-7-سنوات-1083765915.html
دراسة تحذر: الأرض قد تتجاوز عتبة الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
دراسة تحذر: الأرض قد تتجاوز عتبة الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
تتوقع دراسة جديدة، أنه بالنظر إلى مستوى الانبعاثات الحالي في كوكب الأرض، فإن هناك احتمال بنسبة 50% أن يتجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية، خلال 7 سنوات... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T10:39+0000
2023-12-05T10:39+0000
2023-12-05T10:39+0000
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وأشار علماء مشاركون في الدراسة المنشورة في مجلة "Earth System Science Data"، إلى أن "انبعاثات الكربون العالمية من الوقود الأحفوري شهدت ارتفاعا إلى مستوى قياسي آخر، في العام الحالي 2023، الأمر الذي دفعهم إلى التحذير من أنه يبدو الآن حتميا أن الاحتباس الحراري سيتجاوز العتبة الخطيرة البالغة 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة".وفي اليوم الخامس لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ في دبي (كوب 28)، صدر تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لإزالة الكربون بسرعة، في عام شهد بالفعل درجات حرارة قياسية، وأحداث ذوبان شديدة وتنبؤات بانهيار تيارات المحيط الحيوية بسبب درجة حرارة تبلغ 2.2 فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) فقط.وسلطت الدراسة الجديدة الضوء، على أن الفجوة بين الوعود التي قطعتها الحكومات والمستثمرون والشركات وأفعالهم لا تزال واسعة للغاية.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بيير فريدلينغشتاين، أستاذ علوم المناخ في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، في بيان: "آثار تغير المناخ واضحة في كل مكان حولنا، لكن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لا يزال بطيئا بشكل مؤلم".وكشفت الدراسة أن الانبعاثات من النفط والغاز من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.5% و0.5% على التوالي في العام الحالي، في حين أن الانبعاثات من الفحم، التي كان من المعتقد ذات يوم أنها بلغت ذروتها في عام 2014، سوف ترتفع بنسبة 1.1% إلى مستوى قياسي جديد.ويتوقع البحث العلمي كذلك، أن ترتفع الانبعاثات في الهند بنسبة 8.2% وفي الصين بنسبة 4%، بينما تنخفض في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4% وأمريكا بنسبة 3%، وستنخفض بقية الانبعاثات في العالم بنسبة 0.4%.وأكد أنه "لتحقيق هدف "اتفاقية باريس"، يجب أن تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030، ثم يتم خفضها إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن الحالي".
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علوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, العالم
علوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, العالم
دراسة تحذر: الأرض قد تتجاوز عتبة الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
تتوقع دراسة جديدة، أنه بالنظر إلى مستوى الانبعاثات الحالي في كوكب الأرض، فإن هناك احتمال بنسبة 50% أن يتجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية، خلال 7 سنوات تقريبا.
وأشار علماء مشاركون في الدراسة المنشورة في مجلة
"Earth System Science Data"، إلى أن "انبعاثات الكربون العالمية من الوقود الأحفوري شهدت ارتفاعا إلى مستوى قياسي آخر، في العام الحالي 2023، الأمر الذي دفعهم إلى التحذير من أنه يبدو الآن حتميا أن الاحتباس الحراري سيتجاوز العتبة الخطيرة البالغة 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة".
وأشارت الدراسة إلى أن "البشرية أطلقت 40.6 مليار طن (36.8 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.1%، عن العام الماضي 2022، وعند إضافتها إلى الانبعاثات الناتجة عن التغيرات في استخدام الأراضي، بما في ذلك إزالة الغابات. تم انبعاث ما مجموعه 45.1 مليار طن (40.9 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون في عام 2023".
وفي اليوم الخامس لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ في دبي (كوب 28
)، صدر تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لإزالة الكربون بسرعة، في عام شهد بالفعل درجات حرارة قياسية، وأحداث ذوبان شديدة وتنبؤات بانهيار تيارات المحيط الحيوية بسبب درجة حرارة تبلغ 2.2 فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) فقط.
وسلطت الدراسة الجديدة الضوء، على أن الفجوة بين الوعود التي قطعتها الحكومات والمستثمرون والشركات وأفعالهم لا تزال واسعة للغاية.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بيير فريدلينغشتاين، أستاذ علوم المناخ في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، في بيان: "آثار تغير المناخ واضحة في كل مكان حولنا، لكن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لا يزال بطيئا بشكل مؤلم".
وتابع: "يبدو الآن أنه لا مفر من أننا سنتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس، وسيتعين على القادة المجتمعين في "كوب 28" الاتفاق على تخفيضات سريعة في انبعاثات الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 2 درجة مئوية".
وكشفت الدراسة أن الانبعاثات من النفط والغاز من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.5% و0.5% على التوالي في العام الحالي، في حين أن الانبعاثات من الفحم، التي كان من المعتقد ذات يوم أنها بلغت ذروتها في عام 2014، سوف ترتفع بنسبة 1.1% إلى مستوى قياسي جديد.
ويتوقع البحث العلمي كذلك، أن ترتفع الانبعاثات في الهند بنسبة 8.2% وفي الصين بنسبة 4%، بينما تنخفض في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4% وأمريكا بنسبة 3%، وستنخفض بقية الانبعاثات في العالم بنسبة 0.4%.
وأكد أنه "لتحقيق هدف "اتفاقية باريس"، يجب أن تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030، ثم يتم خفضها إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن الحالي".