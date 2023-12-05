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https://sputnikarabic.ae/20231205/رجل-أعمال-أوروبي-كبير-الناتو-سيتفكك-بعد-انتصار-روسيا-1083774648.html
رجل أعمال أوروبي كبير: "الناتو" سيتفكك بعد انتصار روسيا
رجل أعمال أوروبي كبير: "الناتو" سيتفكك بعد انتصار روسيا
كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن حلف شمال الأطلسي... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T12:53+0000
2023-12-05T12:53+0000
العالم
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وقال دوتكوم إن "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سوف يتفككان بعد انتصار روسيا الحتمي".كما سأل رجل الأعمال أوكرانيا عن مدى صواب رغبتها بالانضمام إلى التحالف والاتحاد الأوروبي، حيث ضحت هذه المنظمات بحياة الأوكرانيين لتحقيق أهدافها الخاصة.وخلص رجل الأعمال إلى أنه "يجب على الأوكرانيين أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعد أن استخدموا أوكرانيا، لمصالحهم وقتل مئات الآلاف من الأشخاص للدفاع عن نظام أحادي القطب عفا عليه الزمن وليس له مستقبل".وفي وقت سابق، قال الجنرال مارك ميلي، الذي استقال من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن "احتمال حدوث صدام بين موسكو وواشنطن، خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، سيزداد إذا انتصرت روسيا في الصراع في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20231205/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلتي-ميغ--29-ومروحية-مي-8-و74-مسيرة-تابعة-لقوات-نظام-كييف-1083770499.html
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العالم

رجل أعمال أوروبي كبير: "الناتو" سيتفكك بعد انتصار روسيا

12:53 GMT 05.12.2023
© Photo / Wikipedia/the free encyclopediaمدرعة "أسولت بريتشر" الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا
مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Photo / Wikipedia/the free encyclopedia
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كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي سيتفككان بعد انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا.
وقال دوتكوم إن "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سوف يتفككان بعد انتصار روسيا الحتمي".
كما سأل رجل الأعمال أوكرانيا عن مدى صواب رغبتها بالانضمام إلى التحالف والاتحاد الأوروبي، حيث ضحت هذه المنظمات بحياة الأوكرانيين لتحقيق أهدافها الخاصة.
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ -29" أوكرانيتين ومروحية "مي -8"
12:17 GMT
وخلص رجل الأعمال إلى أنه "يجب على الأوكرانيين أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعد أن استخدموا أوكرانيا، لمصالحهم وقتل مئات الآلاف من الأشخاص للدفاع عن نظام أحادي القطب عفا عليه الزمن وليس له مستقبل".
وفي وقت سابق، قال الجنرال مارك ميلي، الذي استقال من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن "احتمال حدوث صدام بين موسكو وواشنطن، خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، سيزداد إذا انتصرت روسيا في الصراع في أوكرانيا".
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