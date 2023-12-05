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https://sputnikarabic.ae/20231205/روسيا-تعمل-في-الأمم-المتحدة-على-اعتماد-بيان-جماعي-ضد-الإسلاموفوبيا-وحرق-القرآن--1083766362.html
روسيا تعمل في الأمم المتحدة على اعتماد بيان جماعي ضد "الإسلاموفوبيا" وحرق القرآن
روسيا تعمل في الأمم المتحدة على اعتماد بيان جماعي ضد "الإسلاموفوبيا" وحرق القرآن
صرح ممثل روسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن روسيا بادرت إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T10:52+0000
2023-12-05T10:52+0000
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وكتب أوليانوف في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، يناشد البيان احترام الديانات الأخرى".وأوضح الممثل الدائم لروسيا أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.ونقل نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية مارات خوسنولين، نص رسالة ترحيب الرئيس الروسي بالمشاركين في الاجتماع.وذكر بوتين في البيان: "روسيا تربطها بالدول الإسلامية علاقات متينة، سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي، أو في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي".ونوه الرئيس الروسي بأن "الدول الإسلامية تتطور اليوم بنشاط، وتحقق إنجازات ملموسة في قطاعي التجارة والمال، وفي مجالي الابتكارات والبحوث العلمية التطبيقية".
https://sputnikarabic.ae/20231205/بوتين-التعاون-الروسي-الجزائري-يتقدم-بوتيرة-جيدة-1083765576.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, روسيا

روسيا تعمل في الأمم المتحدة على اعتماد بيان جماعي ضد "الإسلاموفوبيا" وحرق القرآن

10:52 GMT 05.12.2023
© Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Abdul Kader Albay
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صرح ممثل روسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن روسيا بادرت إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، داعيًا إلى التعامل باحترام مع الأديان الأخرى.
وكتب أوليانوف في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، يناشد البيان احترام الديانات الأخرى".
وأوضح الممثل الدائم لروسيا أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
8 نوفمبر 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوسي في نوفو أوغاريفو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
بوتين: التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة
10:20 GMT

وفي 19 مايو/ أيار العام الجاري، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ترحيبية بالمشاركين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الخاصة "روسيا - العالم الإسلامي"، أن روسيا والدول الإسلامية ترتبط بعلاقات متينة، يجمعها الالتزام بإقامة نظام عالمي أكثر عدلاً، ومتعدد الأقطاب.

ونقل نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية مارات خوسنولين، نص رسالة ترحيب الرئيس الروسي بالمشاركين في الاجتماع.
وذكر بوتين في البيان: "روسيا تربطها بالدول الإسلامية علاقات متينة، سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي، أو في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي".
ونوه الرئيس الروسي بأن "الدول الإسلامية تتطور اليوم بنشاط، وتحقق إنجازات ملموسة في قطاعي التجارة والمال، وفي مجالي الابتكارات والبحوث العلمية التطبيقية".
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