https://sputnikarabic.ae/20231205/ضربات-روسية-تدمر-معدات-وقوى-اللواءين-63-و66-الأوكرانيين-في-لوغانسك--عاجل-1083768319.html
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة أدت إلى تدمير معدات تابعة للواءين 62 و68... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:45+0000
2023-12-05T11:45+0000
2023-12-05T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، قضت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بواسطة الغارات الجوية والمدفعية، القوى العاملة والمعدات للواءين الآليين 63 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانسكي فورستري، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو 55 جنديا ومركبتين".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 270 فردا عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، دمرت معدات للواء الهجوم 79 المحمول جوا، ولواء الدفاع الإقليمي 102 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا، أوروزودنوي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي من مقاطعة زابوروجيه.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف.وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته، في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231205/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-103-مناطق-1083768646.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
11:45 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 05.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة أدت إلى تدمير معدات تابعة للواءين 62 و68 الأوكرانيين على محور لوغانسك.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، قضت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بواسطة الغارات الجوية والمدفعية، القوى العاملة والمعدات للواءين الآليين 63 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانسكي فورستري، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو 55 جنديا ومركبتين".
وأضافت الدفاع الروسية، أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أحبطت أربع هجمات للعدو، واستهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 270 فردا عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، دمرت معدات للواء الهجوم 79 المحمول جوا، ولواء الدفاع الإقليمي 102 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا، أوروزودنوي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي من مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته، في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.