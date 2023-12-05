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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/ضربات-روسية-دقيقة-تدمر-قوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-إنزال-على-نهر-دنيبر-فيديو-1083763171.html
ضربات روسية دقيقة تدمر قوات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على نهر دنيبر... فيديو
ضربات روسية دقيقة تدمر قوات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على نهر دنيبر... فيديو
دمّر طاقم راجمة "غراد" الروسية، منصة مدفعية أمريكية الصنع من طراز" إم777" تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في اتجاه خيرسون، وقوة... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T09:20+0000
2023-12-05T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أحد أفراد طاقم راجمة "غراد" الملقب بـ"القرم" من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن معظم الأسلحة المتبقية لدى الجيش الأوكراني هناك هي من أسلحة "الناتو".تلقى طاقم الراجمة الروسية على الخط الأمامي في الضفة اليسرى لنهر دنيبر إحداثيات الهدف العدو من قوات الاستطلاع، ثم انتقلت الراجمة من المخبأ إلى موقع إطلاق النار.وفي الوقت ذاته، قام مقاتلو قوات الحرب الإلكترونية الروسية المسلحون بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة بتغطية الراجمة، التي خرجت من المخبأ المموه. مثل هذه التدابير ضرورية لأن المسلحين الأوكرانيين يستخدمون على نطاق واسع طائرات الهجوم والاستطلاع المسيرة.فتحت راجمة "غراد" الروسية النار على أفراد مدفعية القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر، حيث تم اكتشاف مدفع هاوتزر "إم777"، وبحسب المعلومات الواردة من وسائل المراقبة، فقد تم إصابة جميع الأهداف المحددة.وعادت الراجمة إلى الملجأ دون خسائر أو أضرار، بعد أن ضربت الأهداف على الضفة اليمنى للنهر وعند المعبر.
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضربات روسية دقيقة تدمر قوات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على نهر دنيبر... فيديو

09:20 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 05.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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دمّر طاقم راجمة "غراد" الروسية، منصة مدفعية أمريكية الصنع من طراز" إم777" تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في اتجاه خيرسون، وقوة إنزال أوكرانية حاولت العبور إلى الضفة اليسرى للنهر.
وقال أحد أفراد طاقم راجمة "غراد" الملقب بـ"القرم" من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن معظم الأسلحة المتبقية لدى الجيش الأوكراني هناك هي من أسلحة "الناتو".
تلقى طاقم الراجمة الروسية على الخط الأمامي في الضفة اليسرى لنهر دنيبر إحداثيات الهدف العدو من قوات الاستطلاع، ثم انتقلت الراجمة من المخبأ إلى موقع إطلاق النار.
وفي الوقت ذاته، قام مقاتلو قوات الحرب الإلكترونية الروسية المسلحون بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة بتغطية الراجمة، التي خرجت من المخبأ المموه. مثل هذه التدابير ضرورية لأن المسلحين الأوكرانيين يستخدمون على نطاق واسع طائرات الهجوم والاستطلاع المسيرة.
فتحت راجمة "غراد" الروسية النار على أفراد مدفعية القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر، حيث تم اكتشاف مدفع هاوتزر "إم777"، وبحسب المعلومات الواردة من وسائل المراقبة، فقد تم إصابة جميع الأهداف المحددة.
وعادت الراجمة إلى الملجأ دون خسائر أو أضرار، بعد أن ضربت الأهداف على الضفة اليمنى للنهر وعند المعبر.
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