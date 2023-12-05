عربي
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-103-مناطق-1083768646.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، قصفت مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:50+0000
2023-12-05T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 103 مناطق".وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف.وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231205/ضربات-روسية-تدمر-معدات-وقوى-اللواءين-63-و66-الأوكرانيين-في-لوغانسك--عاجل-1083768319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق

11:50 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 05.12.2023)
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، قصفت مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق.
وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 103 مناطق".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة أدت إلى تدمير معدات تابعة للواءين 62 و68 الأوكرانيين على محور لوغانسك.

مدفع هاوتزر ذاتي الدفع تابع لقوات الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 6 نوفمبر 2023، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
11:45 GMT

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، دمرت معدات لواء الهجوم 79 المحمول جوا ولواء الدفاع الإقليمي 102 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخايلوفكا وأوروزودنوي من جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنوي من مقاطعة زابوروجيه.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMTПалестинцы осматривают разрушения после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала