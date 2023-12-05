https://sputnikarabic.ae/20231205/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-103-مناطق-1083768646.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، قصفت مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:50+0000
2023-12-05T11:50+0000
2023-12-05T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 103 مناطق".وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف.وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231205/ضربات-روسية-تدمر-معدات-وقوى-اللواءين-63-و66-الأوكرانيين-في-لوغانسك--عاجل-1083768319.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 103 مناطق
11:50 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 05.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، قصفت مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق.
وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 124 بالقرب من مدينة خيرسون، فضلًا عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 103 مناطق".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة أدت إلى تدمير معدات تابعة للواءين 62 و68 الأوكرانيين على محور لوغانسك.
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، دمرت معدات لواء الهجوم 79 المحمول جوا ولواء الدفاع الإقليمي 102 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخايلوفكا وأوروزودنوي من جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنوي من مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.