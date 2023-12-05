https://sputnikarabic.ae/20231205/غارات-لمقاتلات-روسية-تستهدف-اللواء-65-الميكانيكي-الأوكراني-1083768414.html
غارات لمقاتلات روسية تستهدف اللواء 65 الميكانيكي الأوكراني
غارات لمقاتلات روسية تستهدف اللواء 65 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:49+0000
2023-12-05T11:49+0000
2023-12-05T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته، في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 50 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غياتسينت- بي".وفي اتجاه خيرسون، نتيجة لقيام وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية الروسية، بلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 40 عسكريًا وخمس مركبات ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "إم-109" (بالادين) ونظام المدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومنصة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20231205/ضربات-روسية-دقيقة-تدمر-قوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-إنزال-على-نهر-دنيبر-فيديو-1083763171.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
غارات لمقاتلات روسية تستهدف اللواء 65 الميكانيكي الأوكراني
11:49 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 05.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن سير العملية العسكرية: "صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
كما حيّدت الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، القوة البشرية للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداته، في مناطق رابوتينو ودوروزنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 50 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غياتسينت- بي".
وفي اتجاه خيرسون، نتيجة لقيام وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية الروسية، بلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 40 عسكريًا وخمس مركبات ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "إم-109" (بالادين) ونظام المدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومنصة المدفعية ذاتية الحركة "غفوزديكا".