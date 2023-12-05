https://sputnikarabic.ae/20231205/فرقاطة-الأدميرال-غولوفكو-الروسية-الجديدة-تدخل-بحر-بارنتس-1083767994.html
فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الروسية الجديدة تدخل بحر بارنتس
فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الروسية الجديدة تدخل بحر بارنتس
انتهت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" من برنامج التجارب البحرية الحكومية للمصنع، وقد جرت هذه التدريبات في مياه تدريب الأسطول الشمالي في بحر بارنتس، حسبما ذكرت... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:39+0000
2023-12-05T11:39+0000
2023-12-05T11:39+0000
رصد عسكري
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وأضافت الخدمة الصحفية أنه "خلال الاختبارات، تم فحص جميع الأجهزة وأنظمة الأسلحة الخاصة بالسفينة بشكل شامل. وفي المستقبل القريب، سيتم فحص الفرقاطة مجددا، وبعد ذلك، ستبدأ الاستعدادات لرفع علم البحرية الروسية على الفرقاطة"."الأدميرال غولوفكو" هي الفرقاطة الثالثة من مشروع "22350" والأولى في السلسلة، والتي تحتوي على محطة طاقة منتجة محليًا وتم بناؤها في سانت بطرسبورغ.بعد الانتهاء من جميع مراحل الاختبار بنجاح، ستصبح "الأدميرال غولوفكو" جزءًا من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي. يوجد الآن فرقاطتين من هذه السلسلة وهما "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال الأسطول كاساتونوف".
https://sputnikarabic.ae/20231112/الفرقاطة-الروسية-الأدميرال-غريغوروفيتش-745-ترسو-في-ميناء-الجزائر-1083086576.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الروسية الجديدة تدخل بحر بارنتس
انتهت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" من برنامج التجارب البحرية الحكومية للمصنع، وقد جرت هذه التدريبات في مياه تدريب الأسطول الشمالي في بحر بارنتس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "بناء السفن المتحدة".
وأضافت الخدمة الصحفية
أنه "خلال الاختبارات، تم فحص جميع الأجهزة وأنظمة الأسلحة الخاصة بالسفينة بشكل شامل. وفي المستقبل القريب، سيتم فحص الفرقاطة مجددا، وبعد ذلك، ستبدأ الاستعدادات لرفع علم البحرية الروسية على الفرقاطة".
"الأدميرال غولوفكو" هي الفرقاطة الثالثة من مشروع "22350" والأولى في السلسلة، والتي تحتوي على محطة طاقة منتجة محليًا وتم بناؤها في سانت بطرسبورغ.
بعد الانتهاء من جميع مراحل الاختبار بنجاح، ستصبح "الأدميرال غولوفكو" جزءًا من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي. يوجد الآن فرقاطتين من هذه السلسلة وهما "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال الأسطول كاساتونوف".