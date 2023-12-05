https://sputnikarabic.ae/20231205/متحدث-باسم-الحكومة-الإسرائيلية-نتوقع-قتالا-عنيفا-في-المرحلة-الثانية-من-الحرب-1083767009.html
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب
توقع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه المرحلة ستكون صعبة من الناحية... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:15+0000
2023-12-05T11:15+0000
2023-12-05T11:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg
وقال إيلون ليفي، أحد المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام الأجنبية، إن "إسرائيل تتوقع قتالًا عنيفًا في المرحلة الثانية من حربها في غزة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ووفقا له، فإن "إسرائيل منفتحة لتلقي الانتقادات البناءة بشأن تقليل الضرر، الذي يلحق بمواطني غزة، طالما أن الانتقاد يتماشى مع هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس".وأوضح ليفي، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: "إننا نواصل الآن المرحلة الثانية التي ستكون صعبة من الناحية العسكرية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/أحدهما-نائب-قائد-سرية-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-خلال-المعارك-في-غزة-1083766085.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_b1a46608a9b7ebdcd7eb5bdbd000efd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب
توقع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه المرحلة ستكون صعبة من الناحية العسكرية".
وقال إيلون ليفي، أحد المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام الأجنبية، إن "إسرائيل تتوقع قتالًا عنيفًا في المرحلة الثانية من حربها في غزة"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ووفقا له، فإن "إسرائيل منفتحة لتلقي الانتقادات البناءة بشأن تقليل الضرر، الذي يلحق بمواطني غزة، طالما أن الانتقاد يتماشى مع هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس".
وأوضح ليفي، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: "إننا نواصل الآن المرحلة الثانية التي ستكون صعبة من الناحية العسكرية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.