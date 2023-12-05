عربي
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231205/متحدث-باسم-الحكومة-الإسرائيلية-نتوقع-قتالا-عنيفا-في-المرحلة-الثانية-من-الحرب-1083767009.html
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب
توقع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه المرحلة ستكون صعبة من الناحية... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:15+0000
2023-12-05T11:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg
وقال إيلون ليفي، أحد المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام الأجنبية، إن "إسرائيل تتوقع قتالًا عنيفًا في المرحلة الثانية من حربها في غزة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ووفقا له، فإن "إسرائيل منفتحة لتلقي الانتقادات البناءة بشأن تقليل الضرر، الذي يلحق بمواطني غزة، طالما أن الانتقاد يتماشى مع هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس".وأوضح ليفي، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: "إننا نواصل الآن المرحلة الثانية التي ستكون صعبة من الناحية العسكرية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/أحدهما-نائب-قائد-سرية-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-خلال-المعارك-في-غزة-1083766085.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_b1a46608a9b7ebdcd7eb5bdbd000efd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب

11:15 GMT 05.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
توقع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "قتالا عنيفا في المرحلة الثانية من الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا أن "هذه المرحلة ستكون صعبة من الناحية العسكرية".
وقال إيلون ليفي، أحد المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام الأجنبية، إن "إسرائيل تتوقع قتالًا عنيفًا في المرحلة الثانية من حربها في غزة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ووفقا له، فإن "إسرائيل منفتحة لتلقي الانتقادات البناءة بشأن تقليل الضرر، الذي يلحق بمواطني غزة، طالما أن الانتقاد يتماشى مع هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس".
وأوضح ليفي، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: "إننا نواصل الآن المرحلة الثانية التي ستكون صعبة من الناحية العسكرية".
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
أحدهما نائب قائد سرية... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين خلال المعارك في غزة
10:41 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMTПалестинцы осматривают разрушения после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала