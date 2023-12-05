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https://sputnikarabic.ae/20231205/مشهد-مخيف-لرأس-أقدم-بعوضة-عاشت-على-وجه-الأرض-فيديو----1083775640.html
مشهد مخيف لرأس أقدم بعوضة عاشت على وجه الأرض... فيديو
مشهد مخيف لرأس أقدم بعوضة عاشت على وجه الأرض... فيديو
اكتشف باحثون أقدم بعوض أحفوري في الكهرمان اللبناني، مما يدل على أن ذكور البعوض القديم كانوا على الأرجح يتغذون على الدم. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T13:27+0000
2023-12-05T13:40+0000
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يلقي هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة "كورينت بيولوجي"، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضوءًا جديدًا على تطور البعوض وعلاقته بالنباتات المزهرة.عثر الباحثون على أقدم بعوضة أحفورية معروفة في كهرمان العصر الطباشيري السفلي في لبنان، علاوة على ذلك، فإن الحشرات المحفوظة جيدًا عبارة عن ذكرين من نفس النوع مع أجزاء فم ثاقبة، مما يشير إلى أنه من المحتمل أنهما كانا يمتصان الدم، وهذا أمر جدير بالملاحظة لأنه من بين البعوض في العصر الحديث، فإن الإناث فقط هي من النوع الدموي، مما يعني أنها تستخدم أجزاء الفم الثاقبة لتتغذى على دماء الناس والحيوانات الأخرى.وقال أندريه نيل من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس: "يشير التأريخ الجزيئي إلى أن عائلة "كوليسايدا" نشأت خلال العصر الجوراسي، لكن أقدم سجل سابقًا كان في منتصف العصر الطباشيري أي قبل نحو 30 مليون سنة".تضم فصيلة المفصليات "كوليسايدا" أكثر من 3000 نوع من البعوض، وتشير النتائج الجديدة إلى أن ذكور البعوض في الماضي كانت تتغذى على الدم أيضًا، وفقًا للباحثين.في الدراسة الجديدة، وصف عازار ونيل فم ذكر البعوض بـ"الفم الثاقب"، حيث أن بنية الفك السفلي الحادة والمثلثية والممدودة مع أسنان صغيرة تشبه الأسنان.وذكروا أن حفظ البعوض في الكهرمان يمتد من الوجود النهائي لعائلة البعوض من الحشرات إلى أوائل العصر الطباشيري، كما يشير أيضًا إلى أن تطور البلعمة الدموية كان أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، حيث كان الذكور مصابين بالدم في الماضي البعيد.في العمل المستقبلي، يقول نيل إن الفريق يريد معرفة المزيد عن "فائدة" وجود البلعمة الدموية في ذكور البعوض الطباشيري، ويقول إنهم أيضًا فضوليون لاستكشاف "لماذا لم يعد هذا موجودًا؟".
https://sputnikarabic.ae/20231205/تحرر-أكبر-جبل-جليدي-في-العالم-بعد-40-عام-من-التصاقه-بقاع-المحيط-صور-وفيديو---1083761352.html
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علوم, نادي الفيديو
علوم, نادي الفيديو

مشهد مخيف لرأس أقدم بعوضة عاشت على وجه الأرض... فيديو

13:27 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 05.12.2023)
© AP Photo / Julio Cortez اجتياح المليارات من حشرة السيكادا، تعرف أيضا بحشرة "الزيز"، أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، 21 مايو 2021
 اجتياح المليارات من حشرة السيكادا، تعرف أيضا بحشرة الزيز، أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Julio Cortez
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اكتشف باحثون أقدم بعوض أحفوري في الكهرمان اللبناني، مما يدل على أن ذكور البعوض القديم كانوا على الأرجح يتغذون على الدم.
يلقي هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة "كورينت بيولوجي"، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضوءًا جديدًا على تطور البعوض وعلاقته بالنباتات المزهرة.
عثر الباحثون على أقدم بعوضة أحفورية معروفة في كهرمان العصر الطباشيري السفلي في لبنان، علاوة على ذلك، فإن الحشرات المحفوظة جيدًا عبارة عن ذكرين من نفس النوع مع أجزاء فم ثاقبة، مما يشير إلى أنه من المحتمل أنهما كانا يمتصان الدم، وهذا أمر جدير بالملاحظة لأنه من بين البعوض في العصر الحديث، فإن الإناث فقط هي من النوع الدموي، مما يعني أنها تستخدم أجزاء الفم الثاقبة لتتغذى على دماء الناس والحيوانات الأخرى.
وصرح داني عازار من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: "يعتبر العنبر اللبناني حتى الآن أقدم أنواع العنبر الذي يحتوي على شوائب بيولوجية مكثفة، وهو مادة مهمة جداً حيث أن تكوينه يتزامن مع ظهور وبداية إشعاع النباتات المزهرة، مع كل ما يلي من تطور مشترك بين الملقحات والنباتات".
وقال أندريه نيل من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس: "يشير التأريخ الجزيئي إلى أن عائلة "كوليسايدا" نشأت خلال العصر الجوراسي، لكن أقدم سجل سابقًا كان في منتصف العصر الطباشيري أي قبل نحو 30 مليون سنة".
تضم فصيلة المفصليات "كوليسايدا" أكثر من 3000 نوع من البعوض، وتشير النتائج الجديدة إلى أن ذكور البعوض في الماضي كانت تتغذى على الدم أيضًا، وفقًا للباحثين.
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تشتهر إناث البعوض بطرق تغذيتها بالدم، مما جعلها ناقلًا رئيسيًا لنشر الأمراض المعدية، يُعتقد أن البلعمة الدموية في الحشرات قد نشأت كتحول من أجزاء الفم الثاقبة والماصة المستخدمة لاستخراج السوائل النباتية، على سبيل المثال، من المحتمل أن تكون البراغيث الماصة للدم قد نشأت من الحشرات التي تتغذى على الرحيق، ولكن كان من الصعب دراسة تطور تغذية الدم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الثغرات في السجل الأحفوري للحشرات.
في الدراسة الجديدة، وصف عازار ونيل فم ذكر البعوض بـ"الفم الثاقب"، حيث أن بنية الفك السفلي الحادة والمثلثية والممدودة مع أسنان صغيرة تشبه الأسنان.
وذكروا أن حفظ البعوض في الكهرمان يمتد من الوجود النهائي لعائلة البعوض من الحشرات إلى أوائل العصر الطباشيري، كما يشير أيضًا إلى أن تطور البلعمة الدموية كان أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، حيث كان الذكور مصابين بالدم في الماضي البعيد.
في العمل المستقبلي، يقول نيل إن الفريق يريد معرفة المزيد عن "فائدة" وجود البلعمة الدموية في ذكور البعوض الطباشيري، ويقول إنهم أيضًا فضوليون لاستكشاف "لماذا لم يعد هذا موجودًا؟".
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