https://sputnikarabic.ae/20231205/مقتل-جندي-وإصابة-3-آخرين-بقصف-إسرائيلي-استهدف-مركزا-للجيش-اللبناني-1083779541.html
مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش اللبناني
مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش اللبناني
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T14:53+0000
2023-12-05T14:53+0000
2023-12-05T14:53+0000
رصد عسكري
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وجاء في النبأ الذي نشر في صحيفة "النشرة" اللبنانية: "تعرّض مركز عسكري للجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع "رويسة العاصي" على الحدود اللبنانية".كما أعلن "حزب الله" استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-إسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1083764020.html
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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش اللبناني
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين.
وجاء في النبأ الذي نشر في صحيفة "النشرة" اللبنانية: "تعرّض مركز عسكري للجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع "رويسة العاصي" على الحدود اللبنانية".
وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر، حسب البيان.
كما أعلن "حزب الله" استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف 8 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.