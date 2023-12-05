https://sputnikarabic.ae/20231205/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-طهران-لم-تشارك-في-أي-أفعال-ضد-القوات-الأمريكية-1083759457.html

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم تشارك في أي أفعال ضد القوات الأمريكية

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم تشارك في أي أفعال ضد القوات الأمريكية

وجهت إيران، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، ولمندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي،... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T06:34+0000

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وقال السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات الأمريكية"، مؤكدا رفض بلاده بشدة استمرار الادعاءات غير الموثقة ضدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد المندوب الإيراني، أن "طهران تعتبر هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة محاولة متعمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لتبرير وعدم تجريم عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة"، مطالبا تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا، تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا أُطلقت من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.وفي وقت سابق، أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قد قتلت خمسة أشخاص كانوا يعتزمون إطلاق طائرة مسيرة في منطقة كركوك في العراق، خلال نهاية الأسبوع الماضي.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".

https://sputnikarabic.ae/20231119/إيران-تتوعد-أمريكا-برد-صارم-في-حال-استهداف-قواتها-داخل-سوريا--1083300107.html

https://sputnikarabic.ae/20231202/إيران-تتهم-أمريكا-بالتنصل-من-مسؤوليتها-في-تقديم-المتورطين-باغتيال-قاسم-سليماني-للعدالة-1083677740.html

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