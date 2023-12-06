https://sputnikarabic.ae/20231206/أردوغان-إسرائيل-ستدفع-ثمنا-باهظا-إذا-حاولت-اغتيال-أعضاء-حماس-في-تركيا-1083800101.html
أردوغان: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اغتيال أعضاء حماس في تركيا
أردوغان: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اغتيال أعضاء حماس في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا"، حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حركة حماس الفلسطينية في تركيا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T10:54+0000
2023-12-06T10:54+0000
2023-12-06T10:54+0000
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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من قطر، تعليقا على خطط تل أبيب لاغتيال أعضاء حماس خارج فلسطين.وعن خطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في غزة، شدد الرئيس التركي على أن مناقشة هذه المسألة هي عدم احترام لجميع الفلسطينيين.وأردف "المنطقة العازلة ليست خطة يمكن الحديث عنها بالنسبة لنا".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه وجّه تعليمات لجهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم.وقال نتنياهو "لقد وجّهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا".انتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/نتنياهو-وجهت-تعليمات-للموساد-التحرك-ضد-قادة-حماس-في-أي-مكان-في-العالم-1083399156.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, حركة حماس, رجب طيب أردوغان, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, حركة حماس, رجب طيب أردوغان, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اغتيال أعضاء حماس في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا"، حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حركة حماس الفلسطينية في تركيا.
وحسب وكالة
"الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من قطر، تعليقا على خطط تل أبيب لاغتيال أعضاء حماس
خارج فلسطين.
وأضاف أردوغان "إذا تجرأت إسرائيل على اتخاذ خطوة كهذه في تركيا فإنها ستدفع ثمن ذلك باهظا".
وعن خطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في غزة، شدد الرئيس التركي على أن مناقشة هذه المسألة هي عدم احترام لجميع الفلسطينيين.
وأردف "المنطقة العازلة ليست خطة يمكن الحديث عنها بالنسبة لنا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه وجّه تعليمات لجهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم.
وقال نتنياهو
"لقد وجّهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا".
انتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة
ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.