https://sputnikarabic.ae/20231206/أسلحة-مصرية-في-إيديكس-2023-1083815081.html
أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"
أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"
عرضت مصر أنواعا كثيرة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T15:10+0000
2023-12-06T15:10+0000
2023-12-06T15:10+0000
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وكانت طائرات "أحمس" المسيّرة والدرونز الانتحارية "طيبة - 1/ 2" وطائرات التدريب المتقدمة "كيه - 8 إي"، أبرز الأسلحة الجوية، بينما شملت الأسلحة البحرية لنشات وفرقاطات، إضافة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة البرية مثل وحدات المدفعية والمدرعات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"
عرضت مصر أنواعا كثيرة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية.
وكانت طائرات "أحمس" المسيّرة والدرونز الانتحارية "طيبة - 1/ 2" وطائرات التدريب المتقدمة "كيه - 8 إي"، أبرز الأسلحة الجوية، بينما شملت الأسلحة البحرية لنشات وفرقاطات، إضافة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة البرية مثل وحدات المدفعية والمدرعات.