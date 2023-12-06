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https://sputnikarabic.ae/20231206/أسلحة-مصرية-في-إيديكس-2023-1083815081.html
أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"
أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"
عرضت مصر أنواعا كثيرة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
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وكانت طائرات "أحمس" المسيّرة والدرونز الانتحارية "طيبة - 1/ 2" وطائرات التدريب المتقدمة "كيه - 8 إي"، أبرز الأسلحة الجوية، بينما شملت الأسلحة البحرية لنشات وفرقاطات، إضافة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة البرية مثل وحدات المدفعية والمدرعات.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"

15:10 GMT 06.12.2023
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عرضت مصر أنواعا كثيرة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية.
وكانت طائرات "أحمس" المسيّرة والدرونز الانتحارية "طيبة - 1/ 2" وطائرات التدريب المتقدمة "كيه - 8 إي"، أبرز الأسلحة الجوية، بينما شملت الأسلحة البحرية لنشات وفرقاطات، إضافة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة البرية مثل وحدات المدفعية والمدرعات.
أسلحة مصرية في إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
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