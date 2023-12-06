https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تقارير-تفيد-بمحاولة-يحيى-السنوار-الخروج-من-قطاع-غزة-1083802095.html
إسرائيل: تقارير تفيد بمحاولة يحيى السنوار الخروج من قطاع غزة
إسرائيل: تقارير تفيد بمحاولة يحيى السنوار الخروج من قطاع غزة
أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على نصف القيادات العليا لحركة حماس الفلسطينية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T11:37+0000
2023-12-06T11:37+0000
2023-12-06T11:37+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال ليفي في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي قضى على نصف القيادات العليا لحركة حماس ولن يكون هناك أي ملجأ لقادة حماس".وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يحكم حصاره على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار مساعيه لتفكيك منظومة حماس".وأكد أن بلاده "لن تترك حماس تحكم غزة والاستمرار بالضغط عليها وسيلة لإطلاق سراح الرهائن".وكانت إسرائيل، قد أعلنت في وقت سابق، أن "قائد حركة حماس يحيى السنوار على رأس أولويات أهدافنا وباقي قيادات حماس".يذكر أن يحيى السنوار، تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح. واعتقلته إسرائيل عام 1988، بتهمة "القيام بنشاط إرهابي"، وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة، ليطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ضمن اتفاق تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جلعاد شاليط.ويشتبه الإسرائيليون في أنه أحد المخططين الرئيسيين لهجمات 7 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20231012/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يحيى-السنوار-صاحب-قرار-الهجوم-على-إسرائيل-وكل-قادة-حماس-هدف-لنا-1081943588.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل: تقارير تفيد بمحاولة يحيى السنوار الخروج من قطاع غزة
أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على نصف القيادات العليا لحركة حماس الفلسطينية.
رام الله - سبوتنيك. وقال ليفي في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي
قضى على نصف القيادات العليا لحركة حماس ولن يكون هناك أي ملجأ لقادة حماس".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يحكم حصاره على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار مساعيه لتفكيك منظومة حماس".
وأكد أن بلاده "لن تترك حماس تحكم غزة والاستمرار بالضغط عليها وسيلة لإطلاق سراح الرهائن".
كما أشار إلى أن "زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار
، يحاول الخروج من القطاع عبر محور فيلادلفيا، المتاخم للشريط الحدودي بين مصر والقطاع".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت في وقت سابق، أن "قائد حركة حماس يحيى السنوار على رأس أولويات أهدافنا
وباقي قيادات حماس".
يذكر أن يحيى السنوار، تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح.
واعتقلته إسرائيل عام 1988، بتهمة "القيام بنشاط إرهابي"، وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة، ليطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ضمن اتفاق تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جلعاد شاليط.