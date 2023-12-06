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https://sputnikarabic.ae/20231206/إضراب-عام-في-مدينة-منبج-السورية-رفضا-لممارسات-مسلحين-تابعين-لأمريكا-1083806696.html
إضراب عام في مدينة منبج السورية رفضا لممارسات مسلحين تابعين لأمريكا
إضراب عام في مدينة منبج السورية رفضا لممارسات مسلحين تابعين لأمريكا
تشهد أكبر المدن التجارية الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في شمال وشرق سوريا، إضراباً عاماً ، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على ممارساتهم... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T12:52+0000
2023-12-06T13:08+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مدينة منبج بريف المحافظة الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت اليوم الأربعاء 6 كانون الأول/ ديسمبر، إضراباً عاماً في الأسواق لليوم الثاني، تحت مسمى "يا أحنا يا هما" مع إغلاق جميع المحال التجارية"،وذلك رفضاً لممارسات "قسد" ضد المدنيين. وسيستمر الإضراب الذي دعت إليه شخصيات اجتماعية وعشائرية في منبج لعدة أيام أخرى مع دعوات للخروج بمظاهرات شعبية يومي الخميس والجمعة. وتعاني مدينة منبج من انفلات الأسواق والأسعار، وفقدان السلع الأساسية بما في ذلك المحروقات، إلى جانب ارتفاع الضرائب المالية على الفعاليات التجارية الصغيرة وشركات الحوالات ما يسبب تزايد مستمر في الأسعار، وسوء القطاعات الخدمية ورداءة جودة الخبز، والانقطاع المستمر للمياه والتيار الكهربائي.
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

إضراب عام في مدينة منبج السورية رفضا لممارسات مسلحين تابعين لأمريكا

12:52 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 06.12.2023)
© Sputnik . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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تشهد أكبر المدن التجارية الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في شمال وشرق سوريا، إضراباً عاماً ، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على ممارساتهم بحق سكان المدينة وأبناء القبائل العربية، من اعتقالات وسرقة للموارد والثروات الباطنية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مدينة منبج بريف المحافظة الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت اليوم الأربعاء 6 كانون الأول/ ديسمبر، إضراباً عاماً في الأسواق لليوم الثاني، تحت مسمى "يا أحنا يا هما" مع إغلاق جميع المحال التجارية"،وذلك رفضاً لممارسات "قسد" ضد المدنيين.
© Sputnik . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
© Sputnik . Ali Hashem

وتعد مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، أحد أهم المدن السورية لجهة أنشطة التجارة والاقتصاد في المنطقة الحدودية مع تركيا.

© Sputnik . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
© Sputnik . Ali Hashem
وسيستمر الإضراب الذي دعت إليه شخصيات اجتماعية وعشائرية في منبج لعدة أيام أخرى مع دعوات للخروج بمظاهرات شعبية يومي الخميس والجمعة.
© Sputnik . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا
© Sputnik . Ali Hashem

وتتركز مطالبه على الغاء ما يسمى "الدفاع الذاتي" (يقصد التجنيد الاجباري) في صفوف "قسد"، إلى جانب خروج مؤسسات "قسد" الامنية والاستخباراتية من المدينة وعودة مؤسسات الدولة السورية.

وتعاني مدينة منبج من انفلات الأسواق والأسعار، وفقدان السلع الأساسية بما في ذلك المحروقات، إلى جانب ارتفاع الضرائب المالية على الفعاليات التجارية الصغيرة وشركات الحوالات ما يسبب تزايد مستمر في الأسعار، وسوء القطاعات الخدمية ورداءة جودة الخبز، والانقطاع المستمر للمياه والتيار الكهربائي.
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