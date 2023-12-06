https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلام-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-في-ثلاث-جهات-1083789011.html
إعلام يكشف عن خسائر أوكرانيا في ثلاث جهات
إعلام يكشف عن خسائر أوكرانيا في ثلاث جهات
نشر الكاتبان زاكاري باسو وستيف كايت مقالا في صحيفة غربية، جاء فيه أن جهود كييف تعثرت على ثلاث جبهات في وقت واحد: في ساحة المعركة، وفي الكونغرس الأمريكي وفي... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T05:08+0000
2023-12-06T05:08+0000
2023-12-06T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في المقال: "في ثلاث ساحات حاسمة، قاعات الكونغرس، والعواصم الأوروبية، وساحة المعركة، تواجه الجهود الحربية في أوكرانيا إعصارًا من الجمود الذي يشكل أزمة وجودية لمستقبل البلاد".ووفقا لهما، فإن الدول الأوروبية متورطة أيضًا في نزاع حول الميزانية، ما يثير الشكوك حول المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو.وجاء في المقال للموقع الإلكتروني " أكسيوس": "حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيتمتع بقوة أكبر من الإرادة السياسية للغرب يبدو أنها أصبحت حقيقة".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231203/عمدة-كييف-أؤيد-تصريح-زالوجني-بأن-الجيش-الأوكراني-في-وضع-حرج-على-الجبهة-1083703252.html
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روسيا, العالم
إعلام يكشف عن خسائر أوكرانيا في ثلاث جهات
نشر الكاتبان زاكاري باسو وستيف كايت مقالا في صحيفة غربية، جاء فيه أن جهود كييف تعثرت على ثلاث جبهات في وقت واحد: في ساحة المعركة، وفي الكونغرس الأمريكي وفي العواصم الأوروبية.
وجاء في المقال: "في ثلاث ساحات حاسمة، قاعات الكونغرس، والعواصم الأوروبية، وساحة المعركة، تواجه الجهود الحربية في أوكرانيا إعصارًا من الجمود الذي يشكل أزمة وجودية لمستقبل البلاد".
وبحسب كاتبي المقال، فإن وعد الناتو بدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" يتعرض لتهديد خطير بسبب الصراع في الشرق الأوسط وعدم قدرة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق على تخصيص المساعدات للبلدين.
ووفقا لهما، فإن الدول الأوروبية متورطة أيضًا في نزاع حول الميزانية، ما يثير الشكوك حول المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو.
وأشارا إلى أن عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق أي نتيجة عسكرية على الجبهة، إلى جانب الإخفاقات الدبلوماسية، يصب في صالح الأهداف الروسية.
وجاء في المقال للموقع الإلكتروني " أكسيوس": "حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيتمتع بقوة أكبر من الإرادة السياسية للغرب يبدو أنها أصبحت حقيقة".
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.